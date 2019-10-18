【加泰羅尼亞】示威者長征遊行抵巴塞羅那　流亡自治區前主席投案

西班牙加泰羅尼亞自治區連續第五日爆發示威，大批參與長征的民眾，10月18日陸續從多個城鎮步行抵達首府巴塞羅那會合，一同抗議早前有多名獨立領袖遭法院重判9至13年監禁，示威大致和平。另一方面，身在比利時、遭西班牙發出拘捕令的加泰自治區前主席普伊格德蒙特（Carles Puigdemont），主動向比利時司法部門投案。

大批民眾走上巴塞羅那的公路（美聯社）

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數以萬計、來自各地的民眾，當天走上巴塞羅那的公路，不少人揮舞支持加泰獨立的旗幟，並高叫「獨立」、「釋放政治犯」等口號。當地也有工人發起罷工，部分工廠停工，並有旅遊景點停止開放。

在巴塞羅那機場，17日有57個航班要取消。

普伊格德蒙特主動投案

加泰自治區前主席普伊格德蒙特18日在律師陪同之下，主動向比利時司法當局投案，他發表聲明指，這是在比利時當局行動前，先自願投案，他又表明反對把他遣返回西班牙。

2017年加泰舉行獨立公投時，普伊格德蒙特為自治政府主席，現時流亡至比利時。2018年7月，德國拒絕引渡普伊格德蒙特至西班牙，其後西班牙法院撤銷拘捕令。但到了今年10月14日，西班牙最高法院判處9名加泰獨派領袖監禁9年至13年後，同日向普伊格德蒙特發出歐洲拘捕令。