華為高層：將更開放及透明　邀美官檢查以釋疑慮

雖然中美貿易戰在第13輪談判後處於「休戰」狀況，但美國對華為的封殺未見解除。華為首席技術官斯坎倫10月18日表示，公司已準備做到「更開放及更透明」。他邀請美國政府檢測產品，以證明他們沒有危害美國國家安全。

願揭開公司神秘面紗

斯坎倫（Paul Scanlan）在訪問中提到：「你對未知的東西感到恐懼。華為需要做的第一件事以及今年嘗試做的是、非常具體地說就是，變得更開放以及更透明——你可以問任何想問的問題，每一位行政人員將會開放而誠實地回答。如你想來我們的設施視察，去看我們做什麼，看華為如何工作。你會獲得熱烈歡迎，任何人都是」。

斯坎倫說，華為已準備好讓美國官員檢視他們的軟件，以釋除任何疑慮。他補充，華為已向英國政府作出相關措施，包括讓對方檢查新的軟件，及向政府和營運商提交報告。

斯坎倫又指，假如要他們跟從規則，就得讓華為有一些樣版去跟着做，「但如今的難題在於，規則是什麼？」

斯坎倫指，華為已準備好讓美國官員檢視他們的軟件，以釋除任何疑慮。（AP）

安裝監控「後門」屬危言聳聽

對於華為被指協助中國政府監控及安裝可用於監控用家的 「後門」，斯坎倫認為有關說法是「危言聳聽」。

他又指，華為是中國公司，基建於中國，大多數員工是中國人，但這不代表公司與中國政府有聯繫，亦不代表公司以投資形式得到中國政府金錢援助。他說那些指控都不是真的。