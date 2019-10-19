北海道大學教授在中國被捕　日媒：疑被指從事間諜活動

日本共同社10月18日引述中日關係消息人士報道，中國政府9月在北京拘捕了一名40多歲的北海道大學教授，懷疑與被指從事間諜活動有關。

日本外務省公布，一名40多歲的日本男子9月因涉嫌違反中國法律而被北京當局拘捕。日本放送協會（NHK）引述相關人士透露，該男子曾於日本防衛省的智庫、防衛研究所及外務省工作，現任職北海道大學教授。報道指，他曾於9月上旬前往北京訪問。

報道指，目前該教授被捕原因不明，相信與從事間諜活動的可能性較大。日本政府正與在北京的駐華大使館職員會面等蒐集資訊。

日本人被捕：日本網民根據媒體和外務省的資料分析，懷疑被捕男子是現年42歲的北海道大學法學部教授岩谷將。（Asia Pacific Forum網站）

日本有網民根據上述資訊翻查資料，認為被捕人士應該是北海道法學部教授岩谷將。據大學網站顯示，岩谷將2007年4月起於防衛省防衛研究所工作，從事戰史研究，2016年2月曾短暫任職外務省職位。他其後到北海道大學任教至今，專門研究中國政治。

中國在2014年制定《反間諜法》，翌年實行《國家安全法》。自2015年起，最少13名日本人在中國因涉嫌從事間諜活動被捕，其中9人被起訴。