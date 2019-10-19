黎巴嫩爆發示威　至少70人被捕160傷

黎巴嫩政府在國家面臨嚴峻經濟危機的情況下，10月17日宣布向民眾加徵新稅項。此舉觸發大型示威。迄今有最少70人被捕，160人受傷。

圖為10月18日，示威者在貝魯特堵塞通往機場的道路。（Reuters）

身處首都貝魯特（Beirut）的示威者高喊在2011年阿拉伯之春（Arab Spring）流行的口號：「人民要求政府下台。」他們焚燒輪胎、堵塞通往機場的道路，又試圖衝進貝魯特市中心的黎巴嫩政府總部，與安全部隊爆發暴力衝突。警方最終發射催淚彈驅散示威群眾。紅十字會表示，團隊自17日晚起，已為160人提供醫療服務。

示威者的不滿源於貝魯特政府擬對部分通訊應用程式、煙草和汽油徵稅。資訊部長賈拉（Jamil Jarrah）宣布，政府計劃向民眾徵收網上通話服務的稅款，價格為每天0.2美元。倘成事，民眾以後使用WhatsApp、Facebook、Skype或Viber等通訊軟件打電話都要被徵稅。

政府已不是首次惹起民憤，國會7月通過預算案時推出多項緊縮措施，如今又擬加稅，導致官民對立更趨嚴重。

總理哈里里（Saad Hariri）就抗議行動做出回應。哈里里18日晚發表講話時，批評執政盟友阻撓其經濟改革計劃，令他的政府無法取得在2018年在歐洲農村法理事會（CEDRE）爭取到的110億美元貸款。他表示，倘若計劃沒有在72小時內通過，他或會辭職。