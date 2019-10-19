波音試飛員3年前已警告　737 MAX防失速系統有問題

美國飛機製造商波音公司（Boeing）10月17日向美國聯邦航空管理局（FAA） 披露一批內部即時通訊紀錄，發現試飛員早於2016年在737 MAX客機模擬器測試防止失速系統MCAS後，便指系統存在問題。FAA批評波音誤導，導致當局在未完全理解系統的情況下，便批准該型號客機飛行。

波音公司：FAA局長迪克森（Stephen Dickson）去信波音行政總裁米倫伯格（Dennis Muilenburg），要求馬上解釋為何遲遲未有披露有關信息。（AP）

根據美國全國廣播公司（NBC）取得的文件副本顯示，該批通訊紀錄是來自2016年兩名波音僱員的對話，其中一人是時任首席試飛員福克納（Mark Forkner）。他進行737 MAX模擬飛行期間，形容MCAS系統「有些瘋狂」和「肆虐」（running rampant），又指這次飛行「壞極了」（egregious）。

波音當時正試圖說服FAA，說明MCAS系統能安全運作。另一份在18日披露的文件則顯示，福克納要求FAA毋須在737 MAX的操作手冊中提及MCAS，以及不用對機師提供相關訓練，原因是MCAS只會在罕見情況下運作，最終FAA批准。福克納在即時通訊中表示，自己無意中對FAA說了謊，但另一名機師認為他們對此並不知情，稱不上說謊。

MCAS全稱為「機動特性增強系統」（Maneuvering Characteristics Augmentation System），旨在防止客機在某些情況失速。惟系統被指是導致2018年10月印尼獅航，以及2019年3月的埃塞俄比亞航空兩宗嚴重空難，重覆將機頭指向下方，客機在機師與之「人機搏鬥」的情況下墜毀。在首宗空難發生後，大部分機師才獲悉這個系統。

波音公司：美國波音公司737 MAX型客機半年內發生兩宗嚴重空難，共造成346人死亡。圖為埃塞俄比亞空難後的飛機殘骸。（AP）

波音數月前發現上述通訊紀錄，但沒有即時轉交FAA。美聯社引述知情人士報道指，公司在2019年2月首先交予負責刑事調查的司法部，直至10月17日再交給國會及交通部。

FAA在18日指波音對政府部隱瞞這些令人擔憂的訊息，時間長達數月。長迪克森（Stephen Dickson）去信波音行政總裁米倫伯格（Dennis Muilenburg）要求馬上解釋；眾院運輸委員會主席德法齊奧（Peter DeFazio）直斥波音刻意隱瞞，行為令人髮指。

波音發聲明指，有關信息涉及公司的前員工。福克納代表律師則指，看過整個對話的人便會知道，其當事人不是說謊。律師指模擬器的讀數不準確，是需要進行調整以讓使用者感覺像是真正駕駛飛機一樣。他指其當事人曾為美國空軍、FAA及波音效力，工作全都與安全有關，他不會將任何人置於不安全的飛機上。