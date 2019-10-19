【加拿大大選】杜魯多聲勢不再　自由黨料組少數派政府執政

加拿大10月21日舉行國會選舉。當地最新民調結果顯示，執政自由黨與保守黨支持度分別為31.5%及31.6%。曾帶領自由黨大勝保守黨的總理杜魯多，過去數年治績平平但負面新聞一單接一單，已不復4年前的聲勢，籌組少數派政府執政幾成定局。

圖為杜魯多10月18日在安大略省上沃恩出席競選活動。（Reuters）

包括加拿大電視網（CTV）及《環球郵報》等在18日聯合公布截至17日的民調結果指出，保守黨和自由黨支持度分別為31.6％及31.5％，新民主黨19%。

加拿大對上一次國會選舉發生在2015年，杜魯多帶領自由黨在338席中贏得184席，得票率達39.5%，組成多數派政府。加拿大廣播公司（CBC）民調結果顯示，來到4年後的今天，自由黨獲得最多席次的機率為48%，但不會組成多數派政府；保守黨獲得最多席次的機率為40%，也不會是多數派政府。

保守黨即使手握最多席次也不等於能夠取而代之。加拿大的選擇系統採取得票最多者當選（first-past-the-post），如保守黨獲得最多票數、自由黨票數緊隨其後，而它們所得席次接近，那麼現任總理杜魯多有組成政府優先權。此外該國第三大政黨新民主黨（NDP）已表明不可能與保守黨合組少數派政府，也可讓杜魯多自由黨鬆一口氣。

杜魯多2001年曾於温哥華西點格雷學校任教，時年29歲的他還未踏入政壇。圖為他（左四）當時以「黑臉」裝扮參加「阿拉伯之夜」晚宴。事件在接近大選前曝光，對杜魯多的形象肯定有不良影響。（Reuters）

杜魯多此戰在拉票方面相當落力，其競選活動大部份在該國人口最多的安大略省進行。



他與所屬政黨不能鬆懈的其中一個原因，也許因為他在過數年的任期內，並無特別讓人印象深刻的治績，卻一再讓選民失望。他上任首年因為形象討好、表現得親民又開明，讓人充滿期待，加拿大甚至被譽為「瘋狂世界的希望燈塔」。然而他的聲勢已不如以往。

加拿大政府先是在2018年底應美國要求逮捕中國華為副董事長兼首席財務官孟晚舟，導致中加關係變差。來到2019年年初，他陷入干預司法獨立的醜聞，該國報章揭露他曾向時任司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）施壓，要求她協助建築公司SNC-Lavalin免遭貪污檢控。本以致力應對氣候變化以及讓政府跟土著和解的他，卻在6月18日批准在艾伯塔省（Alberta）至卑詩省間擴建跨山輸油管道，激怒環保主義者和土著。再來就是杜魯多9月18日被爆出2001年擔任教師時，將臉和手臂塗黑扮成阿拉丁參加「阿拉伯之夜」化裝舞會，被指涉及種族歧視。他雖及時公開道歉，但事件在大選前曝光，肯定對他的形象構成影響。