【英國脫歐】倫敦百萬人上街示威　要求舉行二次公投

英國下議院在英國時間10月19日完成辯論新脫歐協議，最終以322票贊成、306票反對通過一項修正案，讓協議須在所有必須進行的國會脫歐立法程序完成後才可生效。這意味着在《彭浩禮法案》項下，首相約翰遜未能及時讓脫歐協議獲得國會通過，他將須向歐盟提出延遲脫歐，否則就是違法。 投票結果出爐後倫敦市的氣氛沸騰起來，大批反脫歐示威者在國會門外歡呼，亦有來自全國多處的留歐派人士「入城」請願，要求政府再度舉行脫歐公投。

身在國會外的留歐派示威者高呼這是「人民投票」。與此同時有大量示威者花上數小時抵達倫敦遊行，舉起標語要求停止脫歐、將美國總統特朗普（Donald Trump）當選與脫歐相提並論，或是抬着約翰遜與其高級助理甘明斯（Dominic Cummings）的模型遊行，指約翰遜是甘明斯的傀儡。

是次遊行由名為People’s Vote Campaign（暫譯：人民投票運動）的組織主辦。組織總監麥格羅里（James McGrory）估計有100萬人參加遊行。倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）也在示威的行列中，他指這是人們捍衛民主的最後機會。麥格羅里則指出，政府該因應留歐派的憤怒，再度舉行脫歐公投。

國會投票結果似乎被留歐派人士視為有望翻盤的開端。路透社引述現年56歲、來自英格蘭中部的蘋果酒商巴頓（Hannah Barton）的話。他因政府不聆聽民眾聲音而被激怒，並指幾乎所有民意調查結果都顯示人們想英國留在歐盟：「我們覺得自己是無發言權的（voiceless）。這（脫歐）是將會發生國家災難，而它會摧毀經濟。」