【中美貿易戰】劉鶴：中國願與美國合作解決雙方核心關切問題

在貿易談判獲突破性進展後，美中兩國均樂觀表示，將能適時簽署所達成的部分協議。中國副總理劉鶴10月19日公開表示，中國願意與美國合作妥善解決彼此核心關切。

10月10日，劉鶴（中）會談前與美方代表合影，笑容滿面。（AP）

綜合媒體10月20日報道，在出席2019年世界虛擬現實產業大會時，劉鶴10月19日提出中國願意與美國「在平等和相互尊重的基礎上妥善解決彼此核心關切，努力創造良好環境，實現雙方共同目標」。

劉鶴稱，「雙方在諸多領域取得實質性進展，為簽署階段性協議奠定了重要基礎。」他強調停止貿易升級，有利於中國、美國和整個世界，是「生產者和消費者的共同期盼」。

與此同時，劉鶴講話淡化世界各國對中國經濟走軟的擔憂，稱中國有充滿活力的微觀基礎，具有韌性的巨大回旋空間，充足的政策工具，不擔心短期經濟波動，完全有信心，有能力確保實現宏觀經濟既定目標。

劉鶴是中美貿易談判的中方首席代表，這是他在10月11日華盛頓中美經貿磋商結束後首次就有關內容作出公開評論。在談判中，雙方達成了一個階段性協定，雙方正在繼續努力，爭取在11月智利亞太峰會上簽署正式協議。

中國國家統計局10月18日公布，中國第三季度經濟增長6%，為27年的新低，低於經濟學家們的預期。外界估計，第四季度中國的經濟增長將會繼續下降。2020年，經濟增長幅度將會進入「5字頭」的時代。

在劉鶴講話的當天，中共中央政治局常委韓正10月19日就美中貿易談判所涉及的主要內容作出了更為具體的說明。中國將進一步降低關税，消除各種非關税壁壘，加快提升通關便利化水平，深化與各國貨物貿易和服務貿易合作。

美國總統特朗普10月11日在白宮會晤劉鶴後對記者說，「我們非常接近結束貿易戰」。（AP）

中國官方媒體新華社指出，韓正是在山東青島出席跨國公司領導人青島峰會開幕式上講這番話的。韓正承諾中國將「進一步放寬外商投資准入，全面實施准入前國民待遇加負面清單管理制度，加強知識產權保護，將為跨國公司投資創造愈來愈好的營商環境」。

德國之聲指出，一年多來，中美這兩個全球最大經濟體互徵特別關稅，嚴重拖累世界經濟。德國出口商近來也已感受到了貿易爭端的後果。如今貿易戰是否要結束了， 11月智利將見分曉。