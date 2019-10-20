智利實施宵禁後　總統暫緩地鐵加價圖遏止示威

智利首都聖地牙哥因地鐵票價上漲引發大規模示威，政府10月19日凌晨宣布該市進入緊急狀態後，當晚再決定實施宵禁。同日，總統皮涅拉（Sebastian Pinera）宣布將凍結地鐵票價調整政策，以解決街頭騷亂問題。

智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）19日凌晨宣布城市入緊急狀態。（Reuters）

智利19日晚上宣布在聖地牙哥及外圍地區實施宵禁，禁止民眾在晚上10時至翌日早上7時外出。

路透社報道，有目擊者指，隨着宵禁實施，數以千計的群眾參與遊行，並在公眾地方聚集，期間不斷敲鍋打鐵。

聖地牙哥繼續出現因示威引發的火警和搶劫，騷亂蔓延至港口城市瓦爾帕萊索（Valparaiso）。

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立場中間偏右的皮涅拉同日宣布，會凍結地鐵加價的決定。他在總統府發表全國講話指，自己已「謙卑」聆聽「同胞的聲音」，以及他們對高昂生活成本與公共服務的不滿。

皮涅拉亦宣布，會有工作小組處理示威者關切的問題。

智利是拉丁美洲富裕的國家之一，但同時亦是貧富懸殊的國家之一。聖地亞哥高昂的生活成本已成為一觸即發的政治問題，導致市民要求政府改革國家稅制、勞動法例及退休金體制。