中韓時隔5年重啟戰略對話　韓副防長10月25日訪華

2014年因「薩德」矛盾而被叫停的中韓國防戰略對話時隔5年重啟，韓國國防部10月20日表示，將派出官員前往中國訪問，期間將向中方提出一項要求。

韓國企業樂天集團宣布為部署「薩德」提供用地後，在中國遭到抵制。（Getty）

據韓聯社10月20日報道，韓國國防部次官（副部長）朴宰民將於10月20日至25日訪華，與中共中央軍委聯合參謀部副參謀長邵元明，進行第5次中韓副部長級國防戰略對話。

這是自2014年韓國接受部署美國「薩德」導彈防衛系統以來，兩國首次高級別防務對話。朴宰民訪問期間將拜訪中共中央軍委委員兼國防部長魏鳳和。

據韓國國防部介紹，雙方將就韓半島安全局勢、恢復兩國國防軍事交流、擅闖防空識別區等議題交換意見。韓方將向中方再次提議開設韓國第二中央防空管制所（2MCRC）與中國東部戰區間的熱線電話。

另外，朴宰民訪華期間還將出席第九屆北京香山論壇，並以「全球軍控體系和韓半島和平進程」為題介紹韓國政府為實現半島無核化與和平機制所付出的努力。

朝鮮也將派團出席該論壇，朝韓代表是否會在會議期間進行接觸成為媒體關注焦點。

2014年因「薩德」矛盾，中國抵制韓國企業樂天、暫停赴韓旅遊以及在文化、政治等多方面採取行動，兩國關係一度陷入冰點。