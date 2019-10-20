【英國脫歐】約翰遜寄信歐盟　距期限不足兩周　下一步是？

英國國會10月19日通過防硬脫歐「利凱輝修正案」，首相約翰遜同日致信歐盟，提出延後脫歐要求。不過約翰遜另外致函要求歐盟拒絕延期申請，歐盟則表示已收到信件會商討如何回應。英國脫歐前路將走向何方？

約翰遜在19日「超級星期六」議會上再度受挫，未來一周國會將會是關鍵。（Reuters）

英國國會37年來再次在周六召開會議，約翰遜原想趁着這被稱為「超級星期六」的會議上表決新脫歐協議，但遭反對派搶先提出修正案並通過。約翰遜被迫遵守9月通過的防止硬脫歐法案，致信歐盟要求延後脫歐。

寄三封信往歐盟

不過英國多間傳聞報道，約翰遜一共寄了3封信件，其中提出脫歐延期的信件未有簽名，另一封解釋「延期脫歐是錯誤」，要求歐盟慎重考慮延期要求的信則簽上名字。歐盟主席圖斯克（Donald Tusk）表示已收到信件，會商討如何回應。

有支持脫歐及反對脫歐的人士，在19日舉行集會示威。（AP）

最快21日表決脫歐新議案

歐盟將如何回應故然是關鍵，但緊接下來，在21日的國會上，英國無法停下腳步。下議院領袖里斯莫格（Jacob Rees-Mogg）表示政府會在21日提出就新脫歐協議作出表決，議長白高漢（John Bercow）將在當日會上決定是否讓表決舉行。

但即使協議得以表決，能否通過下議院仍困難重重。自保守黨在9月踢走21名倒戈的議員後，約翰遜在國會優勢愈來愈少。前首相文翠珊當年3次闖關均失敗，約翰遜能否順利通過協議成為問題。

🔻大批民眾當天舉行支持或反對脫歐的集會🔻

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女王演說表決亦在本周舉行

另一方面，值得留意英女王14日演說至今已一星期，國會需就女王演說作出表決。女王演說講稿由首相撰寫，因此女王演說內容實質代表政府施政願景。若女王演說遭否決，約翰遜將有機會被提不信任動議，要求下台。

過去幾乎未有一位首相會在女王演說投票中失敗，對上一次已是1924年的首相鮑德溫（Stanley Baldwin）。但在今天約翰遜眾院優勢已愈來愈少的情況下，這成為了可能。