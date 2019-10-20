【圖輯】智利緊急增派軍隊趕赴首都　中國使館發警告

智利抗議活動愈發嚴重，10月20日多市進入緊急狀態，軍方向聖地亞哥增派1,500名士兵。中國使館也已經發出安全警告。

綜合智利《24小時新聞》、西班牙《國家報》10月20日報道，在10月20日凌晨舉行的新聞發布會上，智利內政部長（）（查德威克（Andres Chadwick）稱首都聖地亞哥以外城市也出現了暴力破壞行為，宣布康塞普西翁從10月20日凌晨2時到早7時實施宵禁，瓦爾帕萊索從10月20日零時到7時實施宵禁。拉塞雷納和科金博市進入緊急狀態的法令也在辦理過程中。

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查德威克表示，已經採取並將繼續採取措施以保障社會秩序和公民安全。

智利國防部長埃斯皮納（Alberto Espina）在新聞發布會上宣布，鑑於搶劫現象嚴重，軍方已經決定從10月20日起向聖地亞哥增派1,500名士兵維持社會秩序。屆時，維持首都秩序的軍隊和警察總人數將超過9,000人，負責保護供水供電設施以及機場、地鐵站等，制止搶劫、縱火等非法行為。

10月14日以來，智利首都聖地亞哥出現一系列針對公交系統票價提價的抗議活動。

為保障社會秩序和公民權利，智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）10月19日凌晨宣布聖地亞哥進入緊急狀態，取消上調地鐵票價，並將當地管理權移交給軍方。軍方當日宣布在聖地亞哥實施宵禁。

據智利軍方和警方統計，截至19日，抗議活動中共有11名平民和156名警察受傷，41個地鐵站遭破壞，308人被捕。智利政府目前已經關閉聖地亞哥所有的地鐵線路，總計136個車站。

就目前而言，西班牙《國家報》認為很難對此次暴力示威活動進行定性。智利地鐵票價在12年內將近漲了一倍，但民眾的工資沒有同等的漲幅，這看似提供了「合理」的示威理由。但是，本次示威活動學生參加居多，在社交媒體上又有疑似鼓動示威的口號，令這場示威「很難分析」。

智利總統皮涅拉認為，現場有人並非真的是去參加示威，而是故意搞破壞。

中國駐智利使館10月19日發佈安全提示，提醒中國公民保持警惕，加強安全防範和應急準備，避免夜間出行，確保人身安全。