替換成本高昂　美國政府仍大量使用海康威視攝像鏡頭

儘管美國已將中國視頻監控巨頭海康威視拉入黑名單，但數以千計中國製造的攝像鏡頭仍然遍布美國的軍事基地和政府部門。

繼華為之後，中國產攝像鏡頭也遭到美國抵制。（Reuters）

《華爾街日報》10月19日基於安全技術公司Forescout的統計數據報道稱，仍有2,700多部「違禁」攝像鏡頭在聯邦政府部門投入使用。鑑於這家公司無法獲取全部數據，實際安裝且還在工作的攝像鏡頭數字可能還要更高。

報道援引國土安全部負責網絡安全的官員曼弗拉（Jeanette Manfra）的話說，政府在努力解決更換那些有問題的攝像鏡頭的同時，也得考慮更換它們的成本。

曼弗拉稱，「這些機構並非不擔心其中的風險，也並非不願採取行動，問題往往歸結於，他們必須平衡這些需求。」

海康威視高級副總裁、董事會秘書黃方紅10月8日稱，強烈反對美國商務部把公司納入實體清單，這個決定沒有事實根據，呼籲美國政府本着公平、公正、無歧視的原則，重新進行審視，將海康威視移出實體清單。

該公司稱：「必須指出，美國政府的這個決定實質上也將嚴重損害美國本土企業和眾多行業參與者的利益，將採取所有合理、恰當的救濟方案，以維護公司和合作夥伴的權益。同時，公司將實施各方面的應對預案，公司有能力持續、穩定地為客戶提供優質的產品和服務。」

中國外交部發言人陸慷曾表示，「最近我們已經一再表明了中方反對美國濫用國家力量，肆意抹黑和打壓包括中國企業在內的其他國家企業的一些做法。中方的態度是明確的，也是一貫的。」