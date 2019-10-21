土耳其總統激怒印度　莫迪推遲出訪

由於不滿土耳其總統埃爾多安對克什米爾局勢發表的言論，消息人士透露，印度政府決定推遲印度總理莫迪對土耳其的訪問。

重組印控克什米爾地區是印度近70年來最為激烈的手段。圖為印度軍隊戒嚴。（AP）

據《印度教徒報》10月19日援引消息人士稱，印度政府決定推遲總理莫迪（Narendra Modi）對土耳其的訪問，其原因是土耳其總統埃爾多安在9月舉行的聯合國大會上對印度取消印控克什米爾地區特殊地位的做法進行批評。不過報道並未提及莫迪出訪的詳細計劃以及時間。

據悉，莫迪與埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）2019年6月在日本大阪舉行的G20峰會上會見時，討論了莫迪訪問土耳其一事。

《印度時報》批評土耳其政府「公開支持巴基斯坦」，稱這次訪問可能將被推遲到2019年年底。

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印度官方消息人士說，印度對土耳其在敘利亞北部進行的軍事行動進行了批評，並且暫時擱置了土耳其與印度造船廠的合作協議，這都是印方對土方在印控克什米爾地區問題上的立場表示不滿的措施。

不過，也有分析指出暫停合作協議的原因包括土耳其的造船廠還為巴基斯坦海軍建造艦艇，以及土耳其方面對巴基斯坦的支持。

該項造船合作協議價值23億美元，根據該協議，土耳其造船廠幫助印度造船廠建造印度海軍所需的5艘4.5萬噸級支援艦。