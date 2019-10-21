美媒揭威脅2020世界經濟發展的兩大主要因素

美媒稱，全球財政金融領導人認為，經濟增長有所減緩，但只要貿易和地緣政治緊張局勢不惡化，他們對2020年出現温和反彈抱有希望。

中美貿易戰給世界各國經濟帶來了一定的消極影響。（Reuters）

美聯社10月18日報道，國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行兩個組織的領導人18日呼籲其成員國解決在貿易、氣候變化和其他問題上日益擴大的分歧，並表示，持續的注意力偏移可能會加劇目前的全球經濟減緩局面。

G20輪值主席國日本的財務大臣麻生太郎說，雖然當前形勢不太理想，但大家仍樂觀地認為情況會有所改善。

在G20會議結束後的記者會上，麻生太郎說：「我們大體上一致認為全球經濟會繼續擴張，但步伐依然較弱。」

麻生太郎認為，該組織認為經濟下滑風險依然存在，主要威脅來自貿易戰和地緣政治緊張氣氛。但他表示，大家預期2020年經濟增長會加快。

IMF在為本周會議撰寫的最新經濟展望報告中預測，全球經濟2019年將僅增長3%，是10年來的最低增速，全球90%的國家和地區將經歷增長減速。它預計，2020年經濟增長率將略微提高到3.4%，但仍低於2018年的3.6%。

IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）18日在會議開幕致辭中說：「貿易緊張氣氛正在損害商業信心和投資。」

格奧爾基耶娃說，她曾親眼目睹糟糕的經濟政策所造成的破壞，她的母親在保加利亞20世紀90年代惡性通貨膨脹期間失去了98%的畢生積蓄。

世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）說，全球經濟增長減緩正在損害扶貧努力，這一努力旨在幫助全世界七億赤貧人口，尤其是在因地區衝突而出現難民潮的國家。馬爾帕斯說：「許多國家面臨脆弱狀況、衝突和暴力，使發展顯得愈發緊迫而困難。」

IMF和世界銀行的秋季會議估計將重點討論美國總統特朗普（Donald Trump）「引發」的貿易爭端。特朗普推行強硬政策，目的是減少鉅額貿易逆差和增加製造業就業崗位。但從長遠來看，美國掀起的貿易爭端給美國經濟乃至世界經濟帶來的消極影響要大於積極影響。