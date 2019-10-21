百萬富翁人口排行榜出爐　中國首次超過美國

英媒報道稱，中國的富裕階層人數首次超過美國，全球「百萬富翁」將越來越多。

中美兩國的「百萬富翁」人數越來越多。（Reuters）

路透社10月21日報道，瑞士信貸集團（Credit Suisse）一項研究顯示，中美兩國的百萬富翁人數越來越多，而中國的富裕階層人數已首次超過美國。

瑞士信貸集團每年都會對全世界的百萬富翁（擁有100萬美元以上資產的成年人）進行調查統計。據21日瑞士信貸發佈的最新數據顯示，截至2019年中旬，有1億中國人位居全球財富榜前10%，而美國為9,900萬人。

瑞士信貸全球經濟和研究部負責人說：「美中兩國在創造財富方面都表現出色。美國和中國分別貢獻了3.8萬億美元和1.9萬億美元。」

數據顯示，全世界的百萬富翁數量據推測有4,680萬人，比2018年增加了110萬人。他們擁有的淨資產總額為158.3萬億美元，佔全球財富總數的44%。報告還估計稱，全世界有5.5萬名成年人的身家至少為1億美元，其中4,830名成年人的淨資產超過5億美元。

報告預測，全球財富在過去一年中增長了2.6%，並且將在未來5年內增長27%，到2024年將達到459萬億美元。