阿桑奇被拒延後引渡聆訊　2020年2月如期審理

維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）10月21日到英國倫敦地方法院出席有關引渡到美國的聽證會，大批支持者在法院外聲援。法官駁回他推遲引渡聆訊的請求，並表示會在2020年2月開始全面聆訊。

在倫敦威斯敏斯特地方法院（Westminster Magistrates' Court）的案件管理聽證會上，阿桑奇代表律師表示，要更多時間提交證據，並要求將2020年2月的全面引渡聽證會推遲3個月，同時聲稱對阿桑奇的指控是出於政治動機。

地方法院法官巴拉特瑟（Vanessa Baraitser）拒絕請求，指阿桑奇全面引渡聽證會如期在2020年2月25日開始。

阿桑奇10月21日到倫敦地方法院，出席有關引渡到美國的聽證會。（AP）

英國廣播公司（BBC）報道，48歲的阿桑奇在聽證會上看來虛弱，連說自己的名字和出生日期時都有些口吃。

阿桑奇因違反保釋條例、棄保潛逃罪成，在英國倫敦法庭被判入獄50周，目前人在倫敦一間監獄。美國2018年12月表明向英國尋求引渡阿桑奇，華府指控阿桑奇涉嫌串謀協助美國變性前軍人曼寧（Chelsea Manning）披露政府機密資料。