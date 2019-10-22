美國秘密磋商新型中程導彈部署地點　日本韓國成候選地

據日媒透露，美國退出《中導條約》後，目前正在與日方就部署新的中程導彈進行磋商。分析認為，美國的這一導彈部署計劃針對的正是中國。

日本《朝日新聞》10月22日援引一名匿名美軍官的話報道稱，一位美國高級代表當地時間10月18日抵達日本，會見日本防衛省和外務省代表及日本國家安全保障會議代表。議程上有關於部署新導彈的問題。

與此同時，不清楚美方是否在會談中提到在日本境內部署新導彈。《朝日新聞》指出，此前美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）曾表示有意在亞太地區部署中程導彈， 從各方面看，日本可能是美國考慮的一個選項。

8月2日，根據美方倡議，《中導條約》停止生效。隨後，美國表示將在亞太地區部署中程導彈。

韓國《中央日報》對此稱，即使中國強烈反對，但不僅是日本，韓國也成為美軍部署中程導彈的意向地。美國尤其擔憂中國的東風系列導彈。東風-17的射程可達美國關島，若被裝載在高超音速飛行器上，將致使「薩德」等美國導彈防禦系統失效。

因此，在美國退出《中導條約》後，埃斯珀就表示有意在亞太地區部署新型中程導彈。隨後，除關島以外，朝鮮半島、日本以及菲律賓等地成為部署候選地。

《中央日報》還稱，美國非常希望在擁有駐軍的日本部署中程導彈。據美國智庫「戰略預算評價中心」（CSBA）5月發表的報告顯示，「打擊距離海岸250海里（463公里）以內的中國核心目標，需要射程為3,000公里的導彈」。報告據此建議將中程導彈部署點選在日本九州和沖繩，以及菲律賓呂宋島、棉蘭老島、巴拉望島。

不過，報道指出，目前即使選定部署地，導彈開發尚需時間，距離運用在實戰領域預計還有數年。據美國國防部表示，美國計劃11月試射射程為3,000公里至4,000公里的地對地中長距離彈道導彈。