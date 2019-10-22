泰國王妃因不忠誠被廢　學者：泰王不能容忍王室分歧

泰國王妃西尼娜日前因不忠誠突然被廢，引發外界極大關注。學者稱，泰國國王不能容忍王室分歧。

泰國政府憲報網站上10月21日晚發布一份聲明稱，王室指控34歲王妃西尼娜（Sineenat Wongvajirapakdi）濫用她的王室地位，使用各種方法阻止素提達王后（Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya）加冕。

根據聲明，在素提達王后5月加冕典禮前，西尼娜「以各種方式表現出抵抗和施加壓力」，還企圖讓國王任命自己為王后。

聲明稱，在西尼娜多次違抗命令並設法干涉王室事務後，國王在7月「仁慈地授予她王室貴妃的頭銜」，希望她能「減輕壓力」並改變處事方式。

然而，聲明表示，西尼娜繼續展示她的「野心勃勃」，在未經國王批准的情況下參與了許多宮廷活動，並濫用權力代表國王下達命令，「這給公眾造成了很大的困惑」。

該聲明寫道，「她的行為被認為是不忠誠、忘恩負義、無視陛下仁慈。」聲明又指「在王室朝臣之間造成紛爭和裂痕，在民間造成公眾誤解，這些都是對國家和君主制的蓄意破壞。」

國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）同意剝奪詩尼娜所有的軍銜、貴族頭銜，並召回所有的勳章。

英國廣播公司（BBC）報道稱，哇集拉隆功的兩個前妻也有類似的遭遇，一個逃往了美國，另一個下落不明。

今年34歲的詩尼娜出身於泰國低下階層，從護衛軍校畢業後，先是當過護士，之後再進入泰國王室護衛隊，並成為陸軍上校。2019年7月28日，國王哇集拉隆功在67歲的生日當天正式舉行納妃儀式，將當時是皇家衛隊少將的詩尼娜冊封為貴妃。

法新社稱，這是自1932年泰國君主專制制度結束以來，國王首次公開擁有不止一位配偶。

泰國王宮當時還罕見地公布了西尼娜的照片，由於太過火爆，宮廷網站因此被擠爆，陷入癱瘓。

短短幾個月之後，西尼娜的命運就發生如此大的反轉，的確令外界十分意外。「冒犯君主」在泰國屬嚴重犯法行為，更有專門法案規定，禁止任何人侮辱或誹謗國王、王后、王室法定繼承人和攝政王，如果罪名成立，違法者將面臨最高15年監禁。

泰國納瑞宣大學的政治分析家錢伯斯（Paul Chambers）表示，國王的這一舉動顯示出他不能容忍王室中出現任何分歧，希望自己被民眾認為是一個高度開明的君主。

美國康奈爾大學歷史和泰國研究教授露絲（Tamara Loos）說：「國王發出了一個信號，那就是你不能惹怒他，一旦你失去他的好感，你就無法掌控自己的命運。」

「他的每一個舉動，無論是經濟的、軍事的還是家庭的，都暴露了他不受約束地濫用權力，」她補充道。