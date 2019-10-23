巴西農業部長：不會在中美之間選邊站

巴西《聖保羅報》（Folha de S.Paulo）10月22日報道，巴西農業部長克里斯蒂娜（Teresa Cristina）表示，巴西不會干預或插手中美貿易戰，並將於兩國衝突間保持同等距離。

巴西總統博爾索納羅（左）在競選期間曾對中國投資發表過負面看法。（視覺中國）

克里斯蒂娜表示，「朋友是朋友，商業問題另當別論」，暗示巴西總統博爾索納羅和美國總統特朗普（Donald Trump）的個人友好關係不會影響巴西政府的立場。

博爾索納羅被稱為是「巴西的特朗普」，雖然兩位首腦保持着友好關係，但在中美貿易糾紛中，巴西不會偏袒任何一方。

中國政府表示，中國是巴西最大的貿易伙伴，並希望巴西在中美貿易戰中保持中立立場。自2009年起，中國取代美國成為巴西最重要的貿易伙伴。2018年巴西對中國的出口額達到639.2億美元，佔巴西出口總額的26.7%。

中國外交部10月18日宣布，博爾索納羅將於10月24日至26日對中國進行國事訪問。早在3月19日，剛與美國總統特朗普（Donald Trump）會過面的博爾索納羅在華盛頓宣布，將在2019年下半年訪問中國。

當時有分析認為，博爾索納羅並沒有對美國「一邊倒」，並且其對華正採取更為務實的作風，而原因或是出於經濟層面上的考量。