【圖輯】日本天皇即位晚宴　王岐山與林鄭月娥碰面

日本天皇德仁10月22日舉行「即位禮正殿之儀」宣告即位後，當晚在東京皇居內「饗宴之儀」，招待前來參加即位典禮的國內外賓客。

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據日本共同社10月22日報道，「饗宴之儀」繼承平成天皇即位儀式的傳統，食物以和食為主。其中包括鯛魚、松茸、牛肉等高級食材。由於現場賓客來自世界各地，皇室同時顧及到穆斯林的飲食習慣，專門為其提供清真晚餐。

日本宮內廳官員透露，「希望賓客能夠品嚐到日本的山珍海味」。基於此想法，宮內廳預備了烤鯛魚、蒸鮑魚、蝦、松茸清湯等豪華菜品。同時也顧慮到一些不習慣和食的賓客，宮內廳準備了牛肉蘆筍卷等西餐，還配備了裝飾有象徵日本皇室的菊花花紋的西餐刀叉等。而對於素食主義的來賓，則將牛肉蘆筍卷中的牛肉更換為其他蔬菜。

此外，皇室還為賓客準備多種飲品，必不可少的當然有日本酒，還有高級法國紅酒等。

日本廣播協會（NHK）稱，天皇夫婦與各國元首坐在宴會現場豐明殿最裏面的主賓席。德仁天皇與雅子皇后並列坐在席位中間。來賓座位順序按照外國元首在位或在任時間長短來決定，德仁天皇右側為汶萊國王，雅子皇后左側為瑞典國王。其他來賓的順序以目前日本皇室的第一順位繼承人秋筱宮親王夫婦等皇室成員為首，依次按日本首相安倍晉三、日本三權之長及其配偶、外國賓客的順序進行排列。

值得一提的是，中國國家主席習近平特使、國家副主席王岐山與香港特首林鄭月娥參加德仁天皇即位儀式期間，兩人互動引發關注。

眼下，香港暴力示威活動仍在繼續，抗議者提出「五大訴求」，其中包括要求林鄭月娥辭職。不過，林鄭月娥表示並未辭職計劃，北京方面也公開表達對林鄭月娥的支持。林鄭月娥2017年7月1日上任，五年任期應在2022年結束。