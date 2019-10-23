玻利維亞大選疑涉舞弊　爆發大型示威及罷工

玻利維亞10月20日舉行總統大選後，民眾質疑選舉遭操縱，當地連續第二日爆發大型示威，示威者並號召全國展開罷工行動。

玻利維亞選舉：現任總統莫拉萊斯被指不顧憲法爭議，尋求第四個任期。（AP）

根據選舉當晚最初的點票結果顯示，現任總統莫拉萊斯（Evo Morales）與反對派參選人梅薩（Carlos Mesa）得票未過半，需要進入第二輪投票決勝負。惟最高選舉法院在延遲及未有解釋的情況下，公布點票95%的結果，確認莫拉萊斯得票雖然未過半，但由於得票已逾40%，並高出梅薩10個百分點，故此可以直接從第一輪投票中勝出。

梅薩的支持者質疑法院操縱選舉結果，全國多個城市均發生大型示威。在首都拉巴斯（La Paz），有示威者企圖闖入國家選舉法院；另有大批民眾擔心當局實施宵禁，紛紛購入糧食和燃油。至於在蘇克雷（Sucre）等3個城市，也有選舉辦公室遭縱火。

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路透社引述玻利維亞官方97%點票結果顯示，莫拉萊斯領先梅薩9.42個百分點，略低於不用進入第二輪投票的門檻。該國外交部邀請美洲國家組織（OAS）派員審核點票結果。

莫拉萊斯2006年上台，成為當地首位原住民總統，曾任左派工會領袖及農民。這次選舉中，他不顧憲法爭議尋求第四個任期。其對手梅薩曾於2001年至2005年擔任總統。