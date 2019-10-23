英國貨車驚現39屍案　約翰遜：會打擊人蛇販運

在英國埃塞克斯郡（Essex）城市格雷斯（Grays），10月23日有一架貨車竟遭發現貨櫃內有39具屍體，包括38名成人及1名少年，沒有倖存者，事件轟動英國。首相約翰遜（Boris Johnson）對事件表示震驚，並表明要打擊人蛇販運。由於涉事貨車在保加利亞註冊，保加利亞政府稱已與倫敦交涉，之後指相信貨車不是從該國出發。

英國警方之前一度指出，該車19日經霍利黑德港（Holyhead）進入英國，但其後更正稱，該車是23日凌晨從比利時的澤布呂赫（Zeebrugge）到英國埃塞克斯郡的珀弗利特（Purfleet）。

當局正確認死者身份，但由於人數眾多，相信需要一段長時間。警方在事件中拘捕25歲、來自北愛爾蘭的司機。

英國埃塞克斯郡一輛貨車內，被發現藏有39具屍體。（路透社）

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約翰遜：打擊人蛇販運

目前警方仍在調查事件，但外界質疑事件是否涉及人蛇販運。英國首相約翰遜（Boris Johnson）在事件後稱，政府會打擊人蛇販運。

他對此事件表示關注，稱會定期收取有關案件的調查匯報，他又指「我們都知道這些交易一直在進行，但這些販賣人蛇的交易者都應該被捕，接受司法審判。」

保加利亞：貨車自2017年後已無入境保加利亞

保加利亞外交部則指，對悲劇感到震驚，已就事件聯絡英國政府，但亦指目前未能知道受害者的國籍，只證實貨車是在保加利亞註冊，貨車的註冊公司由一名愛爾蘭公民持有。

保加利亞總理鮑里索夫（Boyko Borissov）其後稱，該貨車自2017年後已沒有入境保加利亞，相信除了該車在保加利亞註冊外，該國與事件無關。