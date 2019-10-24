連番「狙擊」中國　蓬佩奧成北京官媒筆伐「常客」

中國外交部發言人華春瑩斥責美國國務卿蓬佩奧是小人，她稱本應藐視和不予理睬，但對國家而言必須澄清事實，表明立場。

中國官方曾多次在公開場合批評美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），官媒也不遺餘力地刊發多篇社論級別的評論文章炮轟他。

中國外交部10月23日消息稱，有記者引述蓬佩奧22日在華盛頓傳統基金會年度總統俱樂部上的講話，「他稱，中國充其量就是使用脅迫、腐敗當治國工具的戰略競爭對手。」記者詢問中國官方對此有何回應。

蓬佩奧心想：時常被中國政府點名批評真是件令人頭痛的事情。（Reuters）

外交部發言人華春瑩當面斥責蓬佩奧，她表示，「在人際關係中，人們通常把那些撒謊成性、到處說人壞話的人稱為小人，往往選擇蔑視、不予理睬。但是在國際關係當中，對於惡意造謠詆譭抹黑他國的行為，我們還是必須要澄清事實，表明立場。」

華春瑩強調了兩點：第一，中國是一個負責任的大國，堂堂正正、光明磊落。我們從不窮兵黷武，從不唯我獨尊，從不違約退群，從不以大欺小，從不怨天尤人。「脅迫」這頂帽子扣不到中國的頭上。

第二，近年來，中國共產黨堅持全面從嚴治黨，深入推進反腐敗鬥爭，取得了積極顯著成效，不僅得到了廣大人民群眾的衷心擁護和支持，而且也贏得了國際社會的廣泛尊重和讚譽。

早在今年五、六月份，中國外交部曾多次在例行記者會上點名批評蓬佩奧。當時，中國官媒《環球時報》短短兩個月內接連刊發五篇社評「炮轟」蓬佩奧，外加兩篇評論員文章。環時曾用「國際外交舞台上的惡意投毒者」、「國際舞台上的一個亂源」等來形容他。