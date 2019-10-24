俄軍抵達敘利亞邊境　誰是土耳其停火幕後推手？

俄土就敘利亞局勢達成協議後，美國總統特朗普10月23日宣布解除對土耳其制裁，理由是土耳其政府已告知美國將「永久」停火。消息傳出後，外界紛紛猜測從開戰到停火，背後究竟發生什麽，誰又是幕後關鍵推手。

10月23日，特朗普宣稱結束敘利亞東北部的戰鬥是自己的功勞，庫爾德人很安全。（VCG）

17天的大國博弈

「土耳其政府通知我們，他們將停止在敘利亞的戰鬥和攻勢，永久停火，」特朗普（Donald Trump）10月23日在白宮說，「因此，我已指示財政部長姆努欽，解除從10月14日以來對土耳其實施的制裁，除非發生我們不樂見的情況。」

特朗普再次重申美國正在從這個國家「撤出」，只會留下「一小部分」部隊在敘利亞「保護石油」。

「讓別人去為這片長期血迹斑斑的沙地戰鬥吧，」特朗普表示。

在這之前，俄土領導人10月22日就敘利亞局勢達成協議，並公布了一份包含10點內容的諒解備忘錄。庫爾德武裝將撤出敘利亞邊界30公里外。俄軍和敘利亞軍隊將被部署到敘東北部，而土方將不會發起新的攻勢，「和平之泉」行動將在有限地區進行。

10月6日，土耳其在美國默許下發動對敘利亞境內庫爾德武裝軍事行動。特朗普被指拋棄美國在敘利亞第一線的盟友，將勝利果實拱手讓給敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）以及俄羅斯和伊朗。迫於輿論壓力，特朗普10月14日簽署制裁土耳其行政令。

隨後，美國副總統彭斯（Mike Pence）10月17日訪問安卡拉，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）同意停火120小時，條件是庫爾德武裝離開邊境30公里以及撤銷制裁。

10月22日，敘總統巴沙爾前往伊德利卜省前線，這是2011年敘利亞危機爆發以來，巴沙爾首次公開前往伊德利卜省。（VCG）

「我們拯救無數人生命」

宣布取消制裁同時，特朗普強調：「我們與土耳其的談判拯救了無數人的生命，這個結果沒有讓美國人流一滴血：沒有人受傷，沒有人開槍，沒有人死亡。」

特朗普認為美國幹了一件「很了不起的事」，「這是我們美國促成的結果，不是其他任何人，不是其他國家。就這麼簡單。我們願意接受指責，我們也願意接受榮譽。」

今日俄羅斯（RT）稱，特朗普聲明中只顧着讚揚美國政府對於土耳其方面的施壓，「拯救」了庫爾德人，而「其他的國家沒啥貢獻」。但有分析認為，普京與埃爾多安10月22日長達7個小時的一席長談，起到促成停火的關鍵作用。

+ 7 + 6 + 5

另據「今日俄羅斯」透露，協議達成後，庫爾德武裝指揮官阿卜迪（Mazloum Abdi）與俄羅斯多名高級軍事指揮官進行了視頻通話，對俄羅斯軍隊和敘利亞政府軍進入該區域進行巡邏表示支持，還感謝俄羅斯和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）「保證了庫爾德人民的安全。」

美國有線電視新聞網（CNN）解讀認為，美國不僅是最大的輸家，更為重要的是，協議意味着庫爾德人有了新的「擔保人」，這一「擔保人」顯然已不是作出撤軍決定的華盛頓，而成了莫斯科。