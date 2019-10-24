【幸運男孩】印度3歲童10米高墮樓　人力車經過「接實」大難不死

印度一名3歲男孩10月18日在家中玩耍，期間在約10米高的露台失平衡墮樓。原本這名男孩凶多吉少，幸好路上有一輛人力車剛好經過，把他牢牢「接實」，男童最終並無大礙。

事發在中央邦（Madhya Pradesh）蒂格姆格爾（Tikamgarh），從附近的閉路電視片段可見，一名男子推着人力車行經窄巷，突然有物件從高處「降落」人力車客座位上，該男子還未來得給反應。其後他發現跌進座位的是一名男孩，附近亦陸續有人上前協助。

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A three-year-old boy survived a 35-foot fall with the help of a coincidental passerby on a rickshaw. pic.twitter.com/bY66I2oFR7 — USA TODAY (@USATODAY) 2019年10月23日

這名大難不死的男孩名叫帕爾韋（Parv Jain）。他的父親賈殷（Ashish Jain）向印度亞洲新聞國際通訊社（ANI）表示，當時帕爾韋正與家人在家中二樓玩耍，期間在進露台欄杆附近，怎料失平衡墮樓。他指兒子被送往醫院接受X光等掃瞄測試，但醫生指他並無大礙。