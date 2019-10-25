【英國脫歐】約翰遜擬12月12日舉行大選

英國首相約翰遜10月24日表示，計劃於12月12日舉行大選，促請議員支持，打破脫歐僵局。政府將於10月28日向下議院動議提前大選。

英國距離脫歐期限尚餘一周。（美聯社）

約翰遜接受獨立電視公司（ITV）訪問時指，英國已經取得脫歐的好協議，國會亦於近三年半內首次投票支持一個脫歐的方法，但不幸地，議員投票暫緩通過協議。他表示，如果國會真心希望有更多時間審議這份極好的協議，是可以的，但要同意12月12日舉行大選。

約翰遜指，國會一段長時間未出現大多數，亦一直拒絕實現脫歐，也不可能通過立法。他形容，是時候讓反對派拿出勇氣面對「共同的老闆」，即英國人民。

約翰遜去信工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）提出提前大選的計劃。他表示，歐盟有機會同意短期押後脫歐至11日15日或30日，並指自己傾向有關決定。但如果歐盟同意押後脫歐至2020年1月31日，政府將動議提前大選，國會將於12月6日午夜後解散。

約翰遜表示，如果郝爾彬同意大選，政府和在野黨可以善用議會時間，繼續審議《脫歐協議法案》，包括周五和周末，務求爭取大選前脫歐。不過如果國會拒絕於12月6日前脫歐，將要透過新國會解決問題。如果約翰遜贏得大選，將會通過新協議，帶領國家向前；如果郝爾彬贏得大選，約翰遜認為對方將會再次申請押後脫歐，重新談判協議，舉行公投。