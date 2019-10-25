西班牙獨裁者佛朗哥骸骨移離烈士谷

西班牙獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）的骸骨10月24日移離烈士谷（Valley of the Fallen）。看守首相桑切斯（Pedro Sanchez）形容是邁向全國和解的一步。

烈士谷是佛朗哥為自己建造的墓地，同時葬有西班牙內戰期間陣亡的戰士。（美聯社）

桑切斯認為，將佛朗哥骸骨移離烈士谷，並重新安葬於私人墓地，有助加強西班牙的民主憑證。他發表電視講話，指現代西班牙是寬恕的產物，但不可以成為善忘的產物，向獨裁者公開致敬不但過時，而且是對民主的冒犯。

在少數官員在場下，佛朗哥的親屬將棺木移出。隨後佛朗哥的棺木被放入靈車，再由直升機將棺木移送至明戈魯維奧（Mingorrubio）墓地。佛朗哥的骸骨將重新安葬於妻子旁邊。

數百民眾於墓地附近舉起佛朗哥時期的旗幟，高叫「佛朗哥萬歲」。部份人做出法西斯致敬的動作，高唱西班牙法西斯國歌。

為了低調處理，西班牙政府禁止傳媒內進採訪，亦不准佛朗哥的親屬於靈柩蓋上西班牙國旗。不過佛朗哥的長孫仍將佛朗哥時期的民族主義旗幟帶到烈士谷。親屬亦用五朵玫瑰裝飾靈柩，代表組成民族主義政府的長槍黨（Falange）。

烈士谷是佛朗哥為自己建造的墓地，同時葬有西班牙內戰期間陣亡的戰士。1936年至1939年期間，內戰導致近50萬人死亡，佛朗哥最終獲勝，展開長達近四十年的獨裁統治。佛朗哥掌權期間，再有數十萬人死亡或被囚。

桑切斯上任後，一直將搬遷佛朗哥骸骨視為首要任務。佛朗哥的後人反對，要求法院頒令阻止，但最終回上訴遭駁回。