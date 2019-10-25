比利時警方：39人抵達海岸已被鎖死　冷凍至少10小時

英國《衛報》當地時間10月24日晚20時消息稱，比利時警方表示，轉運路過的39人在10月22日下午2時49分（布魯塞爾時間）抵達境內澤布呂赫港（Zeebrugge）的時候，已經被鎖在温度可達零下25攝氏度的冷凍貨櫃內，在澤布呂赫港逗留至少10小時。

港口所在比利時布魯格市（Bruges）市長德福（Dirk de Fauw）接受比利時荷語國家電台電視台（VRT）採訪時稱，貨車抵達渡輪交付之前，集裝箱都是被密封膠密閉的，「將密封拆開，把39人帶出集裝箱後上船，之後再貼上新的封條，完成這一系列動作能夠不被人發現嗎？這是極其不可能的事。」

澤布呂赫港港口總裁科恩斯（Joachim Coens）亦對比利時媒體稱：「港口貨區的冷藏集裝箱一般是完全封閉的。」「做安全檢查時，必須查驗密封是否完好，就如同檢查貨車牌照是否完好一樣。而貨車司機則經過拍照存檔檢驗。」

貨車持有方、愛爾蘭全球貨車租賃公司（Global Trailer Rentals，GTR）發表聲明稱，車輛已在10月15日出租，公司正配合警方調查，但同貨車司機並無關聯。保加利亞外交部發表聲明稱，儘管這輛卡車本體是在保加利亞註冊的，但註冊的公司所有人為愛爾蘭公民。

英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）消息稱，有可靠的消息來源透露，目前警方偵查人員對罪犯調查的重點，聚焦在三個英國邊境內、北愛爾蘭的黑幫社團，尤其是一個位於阿馬郡（Armagh）南部的幫派，同反政府的準軍事部隊有關聯。

《衛報》消息稱，英國警方已將案發現場逮捕的貨車司機再扣押24小時問詢，同時已將案件調查範圍擴大到愛爾蘭、比利時和中國的政府相關機構。

英國警方10月24日發出通報稱，10月23日凌晨1時40分，英國城市埃塞克斯（Essex）急救中心呼叫警方，發現普福利特（Purfleet）港口附近一輛貨車內藏有39具屍體，其中8名為女性，31名為男性。10月23日零時30分集裝箱拖車被25歲、北愛爾蘭籍的涉事司機羅賓遜（Mo Robinson）用一輛出租車接駁帶走，1時5分離開港口。警方已經以涉嫌謀殺罪拘捕了羅賓遜。而《每日電訊報》消息稱，正是羅賓遜撥打急救中心電話，呼叫救護車。

涉案司機羅賓遜，手持北愛爾蘭旗幟，羅賓遜正是打電話叫救護車的人。（Twitter@ADerryman）

《衛報》消息稱，英國警方10月24日表示，確認39名死者均為中國人。

與此同時，中國駐英大使劉曉明10月24日22時4分發布最新推特（Twitter）說：「使館已由參贊帶領團隊負責同英格蘭埃塞克斯交涉。會晤的警方官員表示，正在驗證39名死者的身份。」

英國廣播公司（BBC）認為，從目前警方公布的信息來看，這起事件具有人口走私犯罪的所有特徵。《衛報》亦提道，英國官方曾警告過比利時和英國之間存在人口走私的威脅，而且澤布呂赫港也被視為這一威脅的「關鍵節點」。