安倍晉三就被拘日本人要求協助　外交部證實王岐山拒絕

安倍晉三向前來參加新天皇即位典禮的中國國家副主席王岐山提出一個不情之請。在被記者兩次追問下，中國外交部證實王岐山當面回絕了安倍的請求。

中國外交部網站10月24日報道，有記者提問「日本首相安倍晉三昨天請國家副主席王岐山為處理日本教授在華被拘留案提供幫助，你可否提供更多詳細情況？」外交部發言人華春瑩先是詳細地介紹了王岐山訪日的具體情況。

以王岐山的行事風格來看，他是不會答應安倍晉三提出的任何「無理」要求。（Reuters）

隨後，她直言道，至於你提到的個案，前幾天我在記者會上已作了介紹，日方是清楚的。外國公民在中國違反了中國法律，中方依法進行處置。中方根據《中日領事協定》相關規定，為日方履行領事職務提供了必要協助。

這已經不是記者第一次提出類似問題了，10月21日在例行記者會上也有記者問「日方稱，中方以涉嫌間諜活動為由拘留了一名日本公民，你可否證實或評論？」

發言人華春瑩回應道，「案件具體情況我不瞭解，請你直接向主管部門了解。我只想強調一點，對涉嫌違反中國法律的外國公民，中方一向依法進行處置。你提到的案子，我們會根據《中日領事協定》相關規定，為日方履行領事職務提供必要協助。」