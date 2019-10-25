巴西總統博爾索納羅訪華　將確定兩大方面合作

中國副總理胡春華與巴西總統博索納羅參加中巴商務研討會。有分析人士認為，博索納羅此次訪問或與中國在兩大主要方面敲定合作。

10月25日，博索納羅在中巴商務研討會上發表講話。（Reuters）

綜合媒體10月25日報道，博索納羅（Jair Bolsonaro）10月24日至26日對中國進行為期三天國事訪問，這也是他首次對中國進行國事訪問。

10月25日，胡春華與博索納羅在北京參加由巴西出口和投資促進局主辦的中巴商務研討會。根據日程安排，博爾索納羅25日還將與中國國家領導人會晤，出席中方的歡迎宴會。

巴西《閱讀》雜誌網站稱，博索納羅24日抵達北京後，再次重申對中美經貿摩擦採取的中立態度，「這不是我們的鬥爭，我們希望在沒有任何意識形態偏見的情況下融入世界經濟」。並宣布將取消中國遊客和商務人員入境巴西的簽證要求。

中國已連續10年成為巴西第一大貿易伙伴。目前，巴西正在進行國有企業私有化進程，巴西新聞網站Terra稱，巴西希望在私有化過程中，中國能投資購買巴西的國有企業，並表明巴西「比以往任何時候」都更願意向中國出售大豆、肉類、石油和鐵礦石。

多數分析也認為，洽談經濟合作將是索納羅此次訪問北京的主要目的，其中貿易、基礎設施建設、工業、農業、能源是優先合作領域。

俄羅斯拉丁美洲研究所專家哈爾拉緬科（Alexander Halramenko）表示，博索納羅了解與中國建立夥伴關係的重要性，在與中國建立關係時開始愈來愈少地察看美國的臉色。一部分原因是美國自己，因為華盛頓沒有兑現對巴西的一系列承諾，尤其是不支持巴西加入經濟合作與發展組織。

哈爾拉緬科指出，「儘管在競選期間博索納羅發表過反華言論，但他當選總統後這些言論就被遺忘了。現在很明顯，巴西高度讚賞中國近年來作為最大貿易伙伴所發揮的作用。」

俄羅斯衛星通訊社稱，巴西統治集團了解中國對於巴西的重要性，特別是在巴西出口整體減少、對全球經濟放緩的擔憂日益增加的背景下。在阿根廷披索受到華盛頓重創後，巴西也清楚看到了與美國交好要付出的真正代價。

博索納羅在競選期間屢次發表「反華」言論，將北京視為謀求主導巴西經濟關鍵領域的掠食者，並誓言會阻止中國大規模購買巴西能源資產和基礎設施。圖為博索納羅（中）參加商務研討會。（Reuters）

當然，巴西工農業代表將把博索納羅訪華視作新的出口機會，儘管中國已是巴西商品和原材料出口的主要目的地。2019年前9個月，巴西對華出國佔該國出口總額的27.6%，而美國僅佔巴西出口總額的13%。

值得一提的是，不排除訪問期間兩國或就巴西加入中國「一帶一路」倡議簽署諒解備忘錄，這將有助於擴大農業和基礎設施建設方面的合作。另一方面，中國電訊巨頭華為參與巴西5G網絡建設將在這次合作中佔據何種地位也是博索納羅此訪的懸念之一。