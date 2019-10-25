【圖輯】國務院副總理胡春華訪菲　杜特爾特抱恙會晤

菲律賓總統杜特爾特近來身體狀況堪憂，但是他依然帶病與中國國務院副總理胡春華會面。

中國國家通訊社10月24日報道稱，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）10月24日在菲律賓首都馬尼拉會見中國國務院副總理胡春華。

胡春華表示，在習近平主席和杜特爾特總統共同引領推動下，近年來中菲關係成功實現轉圜、鞏固和提升。中方願與菲方共同努力，落實好兩國元首達成的重要共識，推進高水平共建「一帶一路」合作，加強發展戰略對接；拓展貿易投資合作，促進經貿往來可持續發展；加快重點合作項目進度，努力取得更多實質性進展；加強區域和多邊層面的合作，就相關問題保持密切溝通協調。

杜特爾特表示，菲政府高度重視對華關係，積極參與共建「一帶一路」，將同中方一道，加強雙方在各領域的合作，共同推進兩國全面戰略合作關係發展。

報道稱，在菲期間，胡春華還與菲律賓財政部長多明格斯（Carlos Dominguez）率領的內閣經濟團隊舉行會談。

值得一提，杜特爾特近來身體狀況十分堪憂，他這次算是忍着病痛會晤胡春華。現年74歲的杜特爾特上周騎電單車外出兜風，他之後把電單車停在總統府大院時，不慎從車上摔了下來。他的臀部疼痛、有輕微撞瘀以及手肘及膝蓋有擦傷。

杜特爾特幾天前還因為下背部「不能承受的痛楚」而縮短訪日行程。據日本共同社10月22日報道，日本天皇德仁10月22日在東京皇宮宣告即位，包括近200個國家和國際機構的代表在內，約2,000名嘉賓出席儀式「即位禮正殿之儀」。菲律賓總統杜特爾特也位列其中，以手杖輔助步行。總統府發言人稱，他將缺席同日晚上舉行的祝賀宴席「饗宴之儀」活動，由同行的長女、菲律賓第三大城市達沃市市長薩拉（Sara Duterte）代為出席。

菲律賓總統杜特爾特發言人10月22日表示，杜特爾特日前因騎電單車摔傷，導致他的脊椎「疼痛難耐」，所以必須減短到訪日本的行程。