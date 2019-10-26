智利百萬人示威　要求總統皮涅拉下台

智利由反對地鐵車費加價引起示威，繼上周多日出現反政府流血示威後，並未因總統皮涅拉10月22日公開道歉而消停。首都聖地亞哥10月25日有約100萬人走上街頭，要求經濟改革和總統下台，這相信是當地歷來最大的示威。

智利示威：有示威者打扮成總統皮涅拉，手持一個貼上金錢標誌的皮包。（AP）

示威者揮舞國旗和原住民旗幟，有人跳舞和敲打餐具，並且高舉標語，要求政府及社會改革。他們從聖地亞哥一帶來到巴克達諾廣場（Plaza Baquedano）聚集，有人高唱反對前獨裁總統皮諾切特（Augusto Pinochet）的抗爭歌曲。在首都周圍的公路上，也有數百架貨車和的士堵塞部分行車線，抗議高速公路收費。

聖地亞哥（Santiago）市長魯維拉爾（Karla Rubilar）在Twitter發文，讚揚這場近100萬人的和平示威，代表着一個新智利的夢想，並形容這是「歷史性一日」。

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智利民眾一直不滿當地社會及經濟結構，指當地薪水及退休金低，醫療及教育費用高，貧富懸殊嚴重。直至智利政府10月初宣布地鐵加價，觸發大批學生抗議，事件更演變成流血衝突，政府最終宣布擱置計劃。

富豪出身的總統皮涅拉23日承認錯失，公布一系列社會措施，試圖平息民眾的抗議活動。他表示將會停止緊急狀態及宵禁，並呼籲儘快通過相關措施的立法。

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