【中美貿易戰】美媒：納瓦羅反對第一階段貿易協議

中美預期在11月簽署第一階段貿易協議，在新華社10月26日報道雙方確認部份文件的技術性磋商基本完成之際，美媒10月25日引述消息人士報道，對華持鷹派立場的白宮貿易顧問納瓦羅反對美國總統特朗普10月11日宣布的中美「第一階段」貿易協議。

納瓦羅10月24日接受霍士商業新聞網絡（Fox Business Network）訪問時也曾有談及第一階段協議，他指協議包含有關知識產權的部份，以及執行機制細節。（VCG）

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）網站10月25日引述3名接近有關談判的消息人士報道，納瓦羅（Peter Navarro）反對協議，但並沒有成功。

這三名與特朗普及華府定期有聯繫的消息人士說，納瓦羅對部分協議中擱置知識產權和技術的保護感到特別不滿。他促請特朗普逼使中國再次承諾會遵守它之前在保護知識產權方面的承諾，否則放棄達成協議。

其中一名華府官員指出，迄今納瓦羅未有成功，自從第一階段協議宣布以來，納瓦羅「一直鼓動採取強硬路線，但在這件事上他是孤身一人。」

中國國務院副總理劉鶴（左）10月25日與美國貿易代表萊特希澤及財長姆努欽通電話。圖為中美第13輪貿易談判10月11日在美國華盛頓結束後，劉鶴到白宮向美國總統特朗普遞交中國國家主席習近平的親筆信。（AP）

傳出納瓦羅對第一階段協議予以抵抗的同一天，10月25日，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財長姆努欽（Steven Mnuchin）同中國國務院副總理劉鶴通電話。美國貿易代表處（Office of the United States Trade Representative，USTR）就他們的討論狀況發出聲明。

聲明指出說：「他們在具體問題上取得了進展，雙方接近確定協議的某些部分。」文中指出：「討論會在副部長的級別繼續進行，幾位首長將會在不久將來再次通話。」

新華社10月26日也報道稱，劉鶴10月25日與萊特希澤以及努欽通話。

報道還稱，雙方同意妥善解決各自核心關切，確認部分文本的技術性磋商基本完成。雙方確認就美方進口中國自産熟制禽肉、鲶魚産品監管體系等效以及中方解除美國禽肉對華出口禁令、應用肉類産品公共衛生信息系統等達成共識。雙方牽頭人將于近期再次通話，在此期間工作層將持續加緊磋商。