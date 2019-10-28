美軍追擊巴格達迪　多國領袖表達　俄媒質疑ISIS首腦死訊

美國總統特朗普（Donald Trump）稱極端組織ISIS領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已在美軍行動中死去，巴格達迪臨死前在隧道中， 「他全程嗚咽、哭泣及尖叫」。

在特朗普的電視講話之外，各國官方、輿論亦紛紛對巴格達迪之死表態。

特朗普10月27日早上在白宮發佈電視講話稱，在美軍特種部隊26日靠近土耳其邊界伊德利卜省（Idlib）西北部發動的突襲行動中，巴格達迪喪生。

特朗普說，自己同官員們一起「像您看電影一樣」監視了整個行動，特朗普稱，巴格達迪沒有像英雄一樣死去，而是躲在隧道試圖逃走，「他全程嗚咽、哭泣及尖叫」，「巴格迪達像一隻狗以及懦夫般死去。」巴格達迪在美軍的追捕下逃到了一個隧道的盡頭後，「引爆了身上自殺式背心內的炸彈，炸死了他自己和他的三個孩子。」

特朗普還補充了「證據」稱，屍體的身分在15分鐘內被確認，「美軍有巴格迪達的DNA，有實驗室技術人員隨行，在清除這個沒有出口的隧道的一些瓦礫後，美軍取得巴格迪達的屍體，技術人員接着就地進行檢驗。」

特朗普解釋稱，俄羅斯並不知道這次行動，但是允許美國直升機飛越俄羅斯在敘利亞的控制區。特朗普還感謝伊拉克，敘利亞和土耳其對這次行動的合作，但並未指明是哪種合作，特朗普還對敘利亞庫爾德盟友提供有用的情報表示感激。一位美國官員對路透社說，美軍三角洲部隊也參與了這次突襲。

此前一天10月26日，美國白宮發言人吉德利（Hogan Gidley）表示，特朗普將於美國東部時間10月27日上午9時在白宮發表重大聲明。 特朗普自己亦在推特上預告，發生了一件很大的事。圖為特朗普10月27日早上的ISIS首領遇襲身亡新聞發佈會暨電視講話直播現場。（AP）

俄英法土兩伊官方立場一覽

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）在當天回應中表示，俄方不知情，且沒有給美國空軍提供任何幫助。俄羅斯聯邦委員會國防安全委員會委員克林采維奇（Franz Klintsevich）還希望美方切實拿出死亡證據來，否則消息並不可靠。

伊拉克和庫爾德敘利亞民主軍（Syrian Democratic Forces）分別表示，向美軍了提供巴格達迪藏身的情報，促使行動成功達成。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，巴格達迪的死訊是「重要的里程碑」，但與ISIS組織的戰鬥「尚未結束」。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在Twitter上推文稱，巴格達迪之死對ISIS來說是「沉重的打擊」，馬克龍亦強調，巴格達迪之死僅標誌着與ISIS鬥爭的階段性進展。

土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）則指出，ISIS首腦巴格達迪喪命，標誌國際聯合打擊恐怖主義進入轉折點。埃爾多安對這一進展表示歡迎，同時強調「土耳其將一如既往地繼續支持反恐工作」。

俄媒表示不信巴格達迪已死

媒體對事件存在兩點爭議，巴格達迪之死意義有多大，巴格達迪到底有沒有死。

美媒認為美軍拿掉了一個「殘暴」的人。美國《紐約時報》以《以殘暴著稱的ISIS首領巴格達迪身亡，享年48歲》為題發表了巴格達迪的「訃告」。美國有線電視新聞網（CNN）文章亦強調稱，巴格達迪極具煽動性，「他是一個仇恨的佈道者。」《今日美國》（US Today）則稱，巴格達迪倡議展開規模較小的暴力活動，因為這樣更加難以阻止。巴格達迪還鼓勵不能前往陣地的人，就地展開殺戮，他發表講話時很能煽動恐怖分子對歐美腹地的攻擊。

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）認為，在美國從敘利亞撤軍的情況下，巴格達迪之死對ISIS組織終究是沉重打擊。

美國之音進一步指出，巴格達迪喪生，很可能將成為特朗普在國家安全上達成的一項最重要的政績。

在這一點，中國現代國際關係研究院美國問題專家孫成昊亦對中國新華社強調稱，這是特朗普的一次高調宣傳，因為特朗普需要回應國內外對美國撤軍敘北的批評，特朗普是在為中東戰略「背書」，為競選連任積累政治資本。

而伊朗政府發言人拉比伊（Ali Rabiei）在Twitter上表示，巴格達迪之死並不意味着ISIS以及其意識形態的覆滅，因為ISIS組織是依靠販賣石油的方式起家並發展壯大的。

美國政客（Politico）新聞網認為，5年來數次傳出了巴格達迪身亡的消息，都被ISIS媒體逐次公布證據闢謠。圖為ISIS放出的巴格達迪視頻截圖。（Reuters）

但俄羅斯媒體和專家表示不相信美方的話。其中俄羅斯《觀點報》稱，有關巴格達迪被打死的消息已有6次，目前無法確認美國宣布的死訊。而俄羅斯中東和中亞研究所所長巴爾達薩羅夫亦對俄羅斯紅星電視台表示，懷疑美方的說法，因為美國曾多次宣布消滅了他，結果證明他仍然活着。

不過，伊拉克國家電視台稱，有巴格達迪遭突襲過程的錄像，並將公開播放作證。