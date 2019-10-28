日媒：因中國強烈反對　鋼鐵產能過剩論壇將停辦

鋼鐵產能過剩全球論壇的部長級會議在日本舉行，會議未就論壇延續至2020年以後達成共識，日媒指出，論壇未能延續原因出在中國。

《日本經濟新聞》10月28日報道稱，中國、日美歐等33個國家和地區當地時間10月26日在東京召開鋼鐵產能過剩全球論壇的部長級會議，會議未就論壇延續至2020年以後達成共識。由於中國強烈反對論壇延續，該論壇將在2019年到期後終止。國際上應對鋼鐵產能過剩的能力有可能減弱。

在2016年召開的二十國集團（G20）峰會上，與會各國就成立鋼鐵產能過剩全球論壇達成共識，除了中美日歐之外，巴西、印度、俄羅斯等國家也加入論壇。由各國定期匯報鋼鐵生產情況等，目標是建立機制防止鋼鐵產能過剩。

鋼鐵產能過剩已成為一個全球問題。（新華社）

此次，日本方面由10月25日剛剛就任經濟產業相的梶山弘志出席論壇。梶山在記者會上表示，今後將呼籲中國通過雙邊會談等方式來應對鋼鐵方面的問題。

另據中國新華社消息，會議未就論壇延期問題達成共識，根據論壇職責文件，論壇今年到期後自然結束。

新華社還報道稱，中方認為，論壇到期結束有充分的依據和理由。論壇工作職責文件規定，論壇期限為3年，在全體成員協商一致基礎上，可以延長。G20大阪峰會並未授權論壇延期，此次部長級會議也未就論壇延期達成共識。因此，論壇期滿，自然結束。

此外，新華社援引中國方面強調稱，中國鋼鐵生產主要滿足國內市場需求。雖然中國鋼鐵產能和產量佔全球一半，但中國鋼鐵的消費量也接近全球一半，目前產量的93%用於滿足國內市場的需求，鋼材出口佔產量的比例只有7%，沒有衝擊國際市場。

2016年12月，根據G20領導人杭州峰會共識，鋼鐵產能過剩全球論壇成立。鋼鐵產能過剩全球論壇包括G20成員（中國、阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、法國、德國、印度、印度尼西亞、意大利、日本、韓國、墨西哥、俄羅斯、沙特阿拉伯、南非、土耳其、英國、美國、歐盟）和感興趣的經濟合作與發展組織（OECD）成員共33個成員。