ISIS領袖巴格達迪斃命　俄媒指華府需以死訊安撫鷹派

特朗普27日在白宮宣布，美國懸賞2,500萬美元捉拿的ISIS首領巴格達迪死了!不過，輿論對此反應並不熱烈。俄媒認為，白宮需要一個巨大的勝利以安撫國內的鷹派。

特朗普證實巴格達迪死了，而俄媒認為巴格達迪死過六次，至今消息無法證實。（VCG）

巴格達迪的死訊對特朗普幾乎是一份提前的感恩節禮物。不過輿論對於這一「偉大勝利」的反應並不熱烈。網友發帖調侃道, 「我記得這是媒體第五次宣布巴格達迪的死訊了。」

俄羅斯《共青團真理報》認為，現在美國政府需要一個巨大的勝利，以安撫國內的鷹派。俄羅斯《觀點報》稱，有關巴格達迪被打死的消息已來到第6次，因此，目前無法確認美國宣布的他的死訊。

另據俄羅斯「紅星」電視台報道，對美國聲稱巴格達迪已死的說法，俄羅斯中東和中亞研究所所長巴爾達薩羅夫表示懷疑。他表示，現在很難說巴格達迪是否真的死了，因為美國曾多次宣布消滅了他，結果證明他仍然活着。

隨着極端組織ISIS活動愈趨頻繁，美國主導的反恐聯盟以及俄羅斯也加大了對極端組織的打擊力度，其中就包括針對巴格達迪的定點清除行動。屢遭「斬首」行動的巴格達迪曾多次傳出重傷乃至被擊斃的消息。然而，此類消息均未得到有力證實。

英國《衛報》報道，巴格達迪於2015年3月18日遭到空襲，致其脊柱受傷，恐將癱瘓，無法繼續控制極端組織。不過《紐約時報》隨後於2015年7月發文稱巴格達迪於2015年上半年受重傷甚至身亡的消息不屬實。

以下過去數年數次傳出有關巴格達迪的死訊：

2016年6月：一些中東媒體報道指巴格達迪已於6月12日，在美國針對敘利亞拉卡的一次空襲中喪生

2016年10月：有媒體報道指巴格達迪和3名ISIS成員被毒殺

2017年6月：敘利亞國家電視台報道指，巴格達迪在美國發動的砲擊轟炸中喪生

2017年6月：俄羅斯媒體報道指巴格達迪於5月在俄羅斯發動的一次空襲中喪生，消息得到當年俄羅斯軍方官員奧澤萊夫（Viktor Ozerov）的肯定

2017年7月：伊拉克新聞社引述ISIS的一個簡短聲明，聲稱巴格達迪已死。

然而在2018年8月，ISIS釋出一段聲稱是巴格達迪在穆斯林節日中的講話，終結了他在2017年6月被殺的消息。2019年4月ISIS再釋出一段聲稱是巴格達迪的錄像，稱讚2019年斯里蘭卡復活節爆炸案的肇事者。