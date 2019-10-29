金英哲斥美國瘋狂愚蠢　與金正恩一同釋出什麼訊號？

朝鮮亞太和平委員會委員長兼勞動黨副委員長金英哲金英哲27日公開談判批評美國瘋狂又愚蠢。與此前朝鮮積極回應美朝領導人關係親密的說法形成鮮明對比。

朝中社10月27日報道，前對美談判第一人、朝鮮亞太和平委員會委員長金英哲發表公開講話稱， 近期，美國誤判朝鮮的忍耐和雅量，更加瘋狂乞靈於對朝敵視政策。

金英哲（左一）曾是朝鮮對美談判第一人，幾次金特會他都陪在金正恩的左右。（Reuters）

金英哲列舉了美代表在聯大以及美軍司令在參院作證時的表現。

他稱，前不久，美國代表在第74屆聯大第一委員會會議上無端指責朝鮮的自衛國防力量強化措施，拋出不會盲目參與美朝對話、朝鮮必須提出實現最終、完全、可驗證的無核化（FFVD）的新的方法挑釁妄言。

另外，美國戰略軍司令人選在國會參議院作證時惡意詆譭朝鮮為「無賴國家」，並聲稱美軍方好戰勢力正在計劃進行鍼對朝鮮的核打擊訓練。

他說，之所以因美國的這種敵對行為和錯誤的慣常行為，差點兒幾次脱軌和停滯不前的朝美關係能夠維持到今天，應該說是得益於朝鲜金正恩和特朗普（Donald Trump）總統的親密關係。

金英哲還表示，任何事情都是有底線的。美國妄想把自己總統和朝鮮國務委員會委員長的個人親密關係當做交易籌碼遲遲拖延時間，要順利過年底這一關，那是大錯特錯的愚蠢妄想。

此前，特朗普在回應「通烏門」問題時，首次向外界暗示他與金正恩之間正持續通話。21日，他在白宮內閣會議中明確表示，自己與金正恩關係不錯，一直保持通話。

朝中社10月24日報道，朝鮮外務省顧問金桂官表示，朝鮮最高領導人金正恩和特朗普親密關係牢固。他稱，注意到特朗普在正式場合再次談及朝美首腦互相尊重並保持良好關係的相關報道。

觀察人士認為，這是朝鮮官方高層對特朗普說法的一種積極回應。不過，金英哲和金正恩一壓一抬，一個黑臉一個白臉的做法似乎是朝鮮官方的慣用手法。這就不得不令人聯想到金正恩騎白馬登白頭山後半島將有大事發生的種種猜測。