歐盟同意英延至2020年1月31脫歐　為英提早大選議案闖關國會鋪路

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）10月28日表示，歐盟同意英國押後至2020年1月31日脫歐。

此前英國《衛報》10月27日報道，根據其查閱的外洩協議草案，歐盟計劃同意延長脫歐期限至2020年1月31日，如英國能夠於期限前通過協議，可以提早脫歐。

根據文件，如果雙方於期限前通過脫歐協議，並於2019年11月、2019年12月或2020年1月通知已經完成程序，脫歐協議將於下一個月份的首日生效。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）周末期間與歐盟領袖緊密溝通。傳閱有關文件意味圖斯克成功說服法國同意押後脫歐三個月，避免捲入英國政治風波。

在歐盟做出這個決定之前，英國本於10月31日脫歐，除非歐盟首肯延期，英國將發生「無協議脫歐」的情況。如今組織同意讓英國脫歐期限延長3個月，代表10月31日無協議脫歐的選項不再存在。包括工黨在內的英國反對派要求政府排除「無協議脫歐」，方會同意提前大選。

英國首相約翰遜會在10月28日第三度動議提早大選。（Reuters）

在歐盟同意讓英國延後脫歐之際，英國首相約翰遜（Boris Johnson）同日會在國會動議，在12月12日提前大選的動議。國會下議院稍後時間會就此進行投票。

約翰遜希望趁所屬保守黨支持度領先之際舉行大選，以獲得更大授權去推動脫歐。在他掙扎於票數不足、並在26日出言向國會施壓之際，兩個留歐派小政黨27日表態支持提前大選。不過蘇格蘭民族黨及自由民主黨希望在12月9日進行大選。



贊成英國留歐的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party, SNP）與自由民主黨（Liberal Democrats）加入支持提前選舉，26日致函圖斯克要求歐盟同意延後英國脫歐期限延至2020年1月31日，以便英國提前舉行大選。不過蘇格蘭民族黨及自由民主黨希望大選在12月9日進行。

自由民主黨與蘇格蘭民族黨雖然在提早大選一事上暫時與約翰遜站上同一陣線，然而票數並不足夠。保守黨的盟友北愛爾蘭民主統一黨（DUP）已稱或會投反對票。自由民主黨與蘇格蘭民族黨共有54席。



英國下議院650席中，保守黨佔288席，包括工黨在內多數反對黨已表明他們若不是將棄權、就是會投反對票，意味約翰遜不太可能贏得他所需的三分之二國會議員的支持。