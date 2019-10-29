巴格達迪敗亡　特朗普展露野心圖指染敘利亞石油

美國總統特朗普（Donald Trump）10月27日指，希望與埃克森美孚（Exxon Mobil）或其他能源公司達成協議，指染敘利亞的石油。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）10月27日報道，特朗普宣布ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）身亡時表示，希望與埃克森美孚或美國其中一間偉大的公司達成協議，到敘利亞妥當開發石油。他形容，石油極具價值，第一，石油曾經為ISIS提供資金，第二，可以幫助庫爾德人，第三，可以幫助美國。

韓國紐西斯通訊社報道指出，土耳其和庫爾德在敘利亞東北部停火後，特朗普展露出對敘利亞油田明顯的興趣。特朗普10月21日指，「我常說，若要進駐當地，就要保存石油」。

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）10月25日宣布，美國將派遣軍隊和裝甲車保護敘利亞東部地區油田。《華爾街日報》報道，白宮研究於敘利亞東北部留下約500名美軍，並派駐數十輛戰鬥坦克等設備。

共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）表態支持特朗普。「這個（敘利亞油田）長期以來是ISIS的主要收入來源。現在油田落入庫爾德佔多數的敘利亞民主軍（Syrian Democratic Forces）手中。美國正在同庫爾德合作，因此不違反任何國際法律。」他認為，對美國和庫爾德來說都是好事。