金英哲斥美國敵視朝鮮　耿爽：美國持續施壓制裁無助局勢發展

朝鮮勞動黨副委員長金英哲10月27日批美國瘋狂又愚蠢。次日，中國外交部發言人耿爽28日直指美國稱，施壓和制裁解決不了問題。

據朝中社10月27日報道，朝鮮勞動黨副委員長、朝鮮亞太和平委員會委員長金英哲27日發表講話稱，近期，美國誤判朝鮮的忍耐和雅量，更加瘋狂乞靈於對朝敵視政策。

他對美國代表在聯合國大會發言以及美軍司令人選在參議院作證時的表現均提出了批評。

金英哲（左）曾是對美談判的第一人，他曾陪同金正恩參加了幾次金特會。（VCG）

他表示，之所以因美國的這種敵對行為和錯誤的慣常行為，差點兒幾次脱軌和停滯不前的朝美關係能夠維持到今天，應該說是得益於金正恩國務委員會委員長和特朗普總統的親密關係。

美國妄想把自己總統和朝鮮國務委員會委員長的個人親密關係當做交易籌碼遲遲拖延時間，要順利過年底這一關，那是大錯特錯的愚蠢妄想。

此番言論發表的第二天，記者就在中國外交部例行記者會上向發言人提問「27日，朝鮮勞動黨副委員長金英哲發表聲明稱，美方無視朝方呼籲其採取對朝新策略，而是對朝施壓。我們也注意到，近來朝方就半島問題多次表態並提及朝美談判的年底期限及聯合國對朝制裁。中方對此有何評論？」

發言人耿爽的回應強調了三點：第一，中國主張。中方始終主張，半島問題只能通過政治對話和平解決。希望美朝雙方保持對話接觸，堅持相向而行，積極尋找能解決各自關切的有效辦法。

第二，批評美國。施壓和制裁解決不了問題。安理會應當根據決議的規定並結合半島局勢的積極進展，適時啟動決議可逆條款的討論。

第三，中國作用。當前半島形勢處於重要時期，中方也願意繼續為此發揮建設性作用。

觀察人士認為，不要忽略耿爽講話的這三點，這是近期中國官方在朝核問題上鮮有的立場表述。 特別是第二點中國對美國的不滿和批評不予言表。此外，第三點是中國官方在金正恩騎白馬登白頭山後第二次用「關鍵」和「重要」來描述半島局勢。這究竟有何深意值得繼續觀測。