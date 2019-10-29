美國議員魯比奧促立法　禁政府退休基金投資中國股票

美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）10月28日表示，計劃推動立法禁止美國政府退休基金投資到中國股票市場。

美國共和黨參議員魯比奧表示，計劃推動立法禁止美國政府退休基金投資到中國股票市場（VCG）

美國聯邦退休儲蓄投資委員會（FRTIB）計劃調整「節儉儲蓄計劃」（Thrift Investment Board，TSP）基金的基準，改為追蹤中國資產。後來FRTIB發言人韋弗斯（Kim Weaver）表示，擔心有關調整會削弱美國經濟和國家安全，將有關決定押後兩周表決，管理層將於11月13日開會討論。截至2019年7月，FRTIB的TSP基金持有約6000億美元的聯邦政府僱員的退休儲蓄。

《紐約時報》報道，諮詢公司怡安翰威特（Aon Hewitt）向委員會建議，TSP基金的調整計劃能參照指數供應商明晟公司（MSCI）的「世界不含美國指數」（ACWX.US）。目前中國在ACWX.US的國家權重排行第3，約佔7.5%。

魯比奧發聲明批評，對於FRTIB未有撤銷基金追蹤中國資產的計劃是不能接受，因此將提出兩黨法案，以確保退休基金不會犧牲美國未來繁榮，變成中共的資金來源。