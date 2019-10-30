倫敦大火首階段調查報告　批評消防局犯錯　未有及時疏散住戶

英國倫敦格倫費爾大樓（Grenfell Tower）2017年發生大火，導致71人死亡。首階段調查報告10月30日正式公開。據傳媒獲得的報告節錄，報告批評倫敦消防局（London Fire Brigade）嚴重失敗，造成嚴重傷亡。

2017年6月14日，23層高的格倫費爾大樓發生大火。（美聯社）

退休法官穆爾比克（Martin Moore-Bick）領導的調查於首階段檢閱大火的法證細節，包括消防局的行動。至於次階段調查將會研究大樓設計和維修的問題，以及是否有遵守相關安全規則。

報告指，起火原因是4樓一個單位的雪櫃出現電力系統故障。由於大樓當時正在進行翻新工程，外牆由易燃的鋁複合材料覆蓋，導致火勢迅速蔓延。穆爾比克讚揚現場消防員「無比勇敢」，部份人爬上高樓協助疏散住戶。

穆爾比克同時批評消防局高層失敗，對於同類大火的準備和訓練嚴重不足，並於當晚犯下嚴重錯誤。他特別指出，指揮官採取「留在原地」的策略，即是當住戶打999緊急電話時，建議民眾留在住所等待救援。他認為，如果早一小時，或更早決定叫住戶疏散，能夠減少傷亡。

報告提到，首批進入火場的四名消防員合計有52年救火經驗，但未有接受任何有關外牆覆蓋物風險或牽涉外牆覆蓋物救火技巧的訓練。

調查報告也點名批評消防局長科頓（Dany Cotton），指科頓提供的證據顯示消防局未有從錯誤中學習。穆爾比克寫道，即使事後看來，科頓亦不會改變當晚應對大火的作法，代表倫敦消防局未有從格倫費爾大樓大火中學習。