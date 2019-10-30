【英國脫歐】下議院大比數通過12月12日舉行議會大選

英國首相約翰遜屬意12月12日舉行大選，惟工黨提出修正案，要求改於12月9日舉行大選。下議院10月29日表決修正案，以295票贊成、315票反對遭到否決。議員最終表決12月12日提前大選的法案，以438票贊成、20票反對獲得大比數通過。法案提交至上議院審議。

工黨黨魁郝爾彬轉軚支持提前大選，不過提出修正案將大選日期再提早至12月9日。（路透社）

下議院領袖指，國會將於11月6日解散。約翰遜表示，是時候團結國家，並且實現脫歐。有保守黨議員透露，約翰遜向「1922委員會」（1922 Committee）表示，自己是被迫舉行大選，並指有信心將保守黨的信息帶到民眾之中，人民將會回應。

約翰遜提前大選動議遭到否決後，再向下議院以法案形式提出提前大選。法案只需獲簡單多數支持便可通過，門檻較低。下議院口頭通過二讀，交由法案委員會審議。

在野工黨提出修正案，要求將大選日期從12月12日提前至12月9日，指能夠讓大學生放假回鄉前投票。下議院將討論有關修正案，惟要求降低選民年齡至16歲和容許歐盟公民投票的修正案則不獲挑選討論。

大選日期是關鍵因素。首相府早前指，或同意提早至12月10日或11日大選，但表明12月9日舉行大選是不可能。政府解釋，12月9日大選需要國會於10月31日午夜起解散，從而讓解散國會和投票日相隔所需的25個工作天。這讓到北愛爾蘭議會的預算案難以趕及於解散國會獲兩院通過。

歐盟10月29日亦正式批准英國第三度延長脫歐期限至2020年1月31日，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）29日於Twitter留言，表示這次可能是最後一次延期，因此希望英國可以善用時間。