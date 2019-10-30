全球各大廠商搶訂台積電晶片　引起美國憂慮向科技企業求救

台灣積體電路製造股份有限公司（簡稱台積電）5納米製程晶片受到全球多家廠商青睞，引發美國政府擔憂。美國政府希望企業在美建廠生產晶片，並由政府對晶片生產進行補貼，但工廠成本巨大，問題難以解決。

台積電5納米製程的性能高出競爭對手許多，受到不少大廠的青睞。（視覺中國）

台灣《中時電子報》10月28日報道，台積電總裁魏哲家表示，台積電5納米製程已進入風險試產階段，並有不錯的良率表現，將依照原先規劃在2020年上半年進入量產。

魏哲家指出，與目前量產中的7納米製程比較，5納米晶片密度可提升80%，運算速度提升20%。由於台積電生產的晶片性能大幅高出競爭對手，中國電訊設備製造商華為、美國科技公司蘋果（Apple Inc.）等五大客戶均有意訂購。台積電5納米製程也從2019下半年以來，陸續調高產能規模，從每月產能4.5萬到5萬片，調高至7萬片，最新消息更是達到8萬片。

台積電掘起之際，美國國防高官開始頻發會見科技業者，鼓勵美國科技業在國內重建半導體生產線，避免台積電切斷對美晶片供應，影響美國國防安全。

《紐約時報》10月28日報道，美國五角大樓官員近期一直私下會見科技產業高層，主要目的是為應對一個重大問題，即如何在未來確保先進電腦晶片的供應，從而維持美國的軍事優勢。據相關人士透露，五角大樓官員和晶片製造商都擔心台灣地區供應商限制或切斷晶片供應。

美國國防部的擔憂由來已久，美國以前在先進武器中只使用美國本土產的電子元件，但近十幾年來間片的生產線早已轉移至海外，許多人擔心一旦出現政治或經濟危機，晶片的供應會受阻。

台積電董事長劉德音表示，他最近與美國商務部討論在美新建工廠事宜。現在主要障礙是資金，需要大量補貼，因為在美國運營成本遠超台灣地區。

有專家小組建議美國政府對本地晶片生產進行補貼，但是先進工廠的成本可能高達150億美元加上運營、技術與供應鏈等額外的常規成本，補貼的難題超乎想象。