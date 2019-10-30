美國商務部被指正醖釀新規　華為或再成箭靶

美國商務部官員10月29日表示，商務部正在「考慮和評估」執行白宮一項行政令的相關規則，此舉或為禁止中國通信設備巨頭華為進入美國電信業供應鏈鋪平道路。

據路透社報道，相關規則本應10月稍早出爐，將實施白宮此前宣布的電信業供應鏈進入國家緊急狀態，並可能被華府用來收緊對電信設備巨頭華為的壓制。

商務部官員阿爾巴內塞（Eileen Albanese）在華府一項活動中表示，「正在考慮和審查」相關規定，不過並未提供時間表。她補充表示，這些規定「還沒有全部準備好」。

白宮在5月份責成商務部制定相關規則，這些規則料明確規定企業參與電信業供應鏈的新要求。同時，商務部也以國家安全疑慮為由，將華為列入所謂的「實體清單」。美國政府也禁止美國企業在沒有獲得特別許可的情況下向華為出售產品。

中國通信設備巨頭華為面臨美國政府的全方位堵截。（VCG）

儘管高級官員鼓勵美國企業申請許可，承諾允許向華為出售可輕鬆替代、又不影響美國國家安全的產品，但商務部迄今仍未對其收到的200多份許可申請給出回覆。

阿爾巴內塞表示，許可申請仍在進行中，但拒絕就發放許可給出時間表。阿爾巴內塞還說，商務部將「很快」提出新興技術出口規則，她的部門希望年底前提出基礎技術規則，之前先徵詢公眾看法。「我們必須採取非常均衡的立場，運用所有我們可用的工具，但不能猛烈打擊，」她稱這麼做可能把美國企業逼往海外。

一些中國問題觀察人士認為，華為是中美兩國貿易戰的棋子，特朗普（Donald Trump）政府希望通過制裁中國最成功的跨國企業之一來迫使中國做出讓步。