前大藏省高官現身台上　日媒揭日本逐步靠近亞投行理由

日本此前一直與中國主導的亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）保持距離。但有日媒注意到，日本政府對亞投行的態度出現微妙變化，最明顯的是在最近亞投行的年會上，竟出現了日本政府前高官的身影。

日本《朝日新聞》10月30日刊登文章，稱由亞投行7月在盧森堡召開的年會上，台上出現了日本政府前高官身影。

其中一位是日本前大藏省（現財務省）財務官，曾任國際貨幣基金組織（IMF）副總裁和亞洲開發銀行（亞開行）理事的加藤隆俊。報道指加藤自10月起加入亞投行11人的國際諮詢委員會。另外一位是日本海外建設協會的專務理事山口悦弘，他是國土交通省出身的官員。

過去日本以亞投行不透明為理由沒有參加，日本財務大臣麻生太郎還把亞投行稱為在放高利貸。日本自1966年與美國成為亞開行最大出資國，歷任亞開行行長都是日本人。因為擔憂亞投行會削弱亞開行地位，日本政府對此保持警戒。

但是日本正一步步縮小與亞投行距離，背景既有中日關係改善，也有亞投行自身發展堅實有關。亞投行2016年創建時擁有57個會員國，包括新興國家、發展中國家和除日美以外的發達國家。2019年，亞投行會員已達到100個國家和地區，雖然不及189個會員的世界銀行（World Bank），但比68個會員的亞開行要多，而且有非洲國家等待入會。

日本財務省前財務官淺川雅嗣預計2020年1月成為亞開行新行長。在亞投行成立之前，日本每次換屆都會對中國會否派出競爭人選有所警戒，但今年中國似乎沒有特別這樣做，亞投行行長金立群更表示：「與亞開行合作良好。希望日本企業也能參加投標、投資。」日本將如何與中國主導的亞投行保持關係，將是日本一個長期課題。