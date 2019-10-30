美國眾議院將亞美尼亞大屠殺列入種族滅絕　土耳其不滿

美國眾議院10月29日以大比數通過一項決議，將一戰時期大批亞美尼亞人遭到奧斯曼帝國屠殺的事件承認為種族滅絕。不過有關表決引起土耳其的不滿，安卡拉外交部已經傳召美國駐當地大使抗議。

每年4月24日為亞美尼亞大屠殺紀念日，在美國荷里活，大批亞美尼亞人後裔都會趁這一日上街遊行悼念。（Getty Images）

美國眾議院以405票贊成、11票反對，通過有關決議案，議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，與國會內的所有人一同莊嚴地紀念20世紀其中一場最殘暴的行為：超過150萬名亞美尼亞男性及婦孺被奧斯曼帝國（Ottoman Empire）有系統地殺害。

佩洛西形容，從今日起會將一個事實寫入國會的紀錄中：對亞美尼亞人的野蠻行為是種族滅絕。2020年總統大選民主黨其中一位參選人、前副總統拜登（Joe Biden）於Twitter留言，稱承認有關事件為種族滅絕令大家以史為鑑，避免悲劇再次發生。而擁有亞美尼亞血統的真人騷女星Kim Kardashian亦在Twitter向6200萬名追隨者留言，她歡迎國會通過表決，稱這對於自己和無數遇難者後代都意義重大。

Today, the House of Representatives is voting on H.RES. 296 which would recognize the #ArmenianGenocide. This is personal for me, and millions of Armenians who descended from genocide survivors. Call Congress and tell them it’s time to act! https://t.co/SymQZNYPg1 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 2019年10月29日

土耳其國慶日「被贈慶」

不過有關表決正值土耳其國慶日，安卡拉（Ankara）外交部批評議案毫無意義，指它純粹滿足亞美尼亞遊說團體和反土耳其組織，外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）認為華府的舉動是為了報復土耳其在敘利亞北部的軍事行動。

在一戰時期，大批亞美尼亞人在1915-16年間被奧斯曼帝國的土耳其人流放到安納托利亞（Anatolia）東部及敘利亞沙漠等地區，當中不少人在途中被殺害，或是死於饑餓和疾病，但實際死亡數字仍然眾說紛紜，估計當時有大約30萬至150萬名亞美尼亞人喪生。

美國眾議院通過無約束力的決議，承認奧斯曼帝國在一戰時期種族滅絕亞美尼亞人，預計此舉會令美國與北約盟友的土耳其關係陷入新低點。（AP）

亞美尼亞人曾在美國爭取多年

土耳其和亞美尼亞一直就事件是否涉及種族滅絕而爭議多年，安卡拉承認曾經對亞美尼亞人作殘暴行為，但否認有計劃地殺害亞美尼亞的基督教徙，並指很多無辜的土耳其伊斯蘭教徙死於戰火之中。

目前全球大約有30多個國家承認亞美尼亞人的遭遇為種族滅絕，美國政壇亦多年來一直推動承認該說法，前任總統奧巴馬（Barack Obama）曾承諾推動，但始終未成事。而特朗普（Donald Trump）2017年上台時亦譴責事件，不過都是沒有用上「種族滅絕」一詞。如今眾議院通過議案，勢為本身陷入僵局的美國與土耳其問題增添不明朗因素。