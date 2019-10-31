【彈劾特朗普】美媒：白宮國安委員會官員莫里森即將離職

美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士報道，白宮旁邊的國家安全委員會大樓裏，正瀰漫着焦慮的氛圍，在不斷配合國會調查美國總統特朗普（Donald Trump）彈劾案的過程裏，有官員即將離職。

特朗普10月11日在路易斯安州舉行競選集會。（Reuters）

報道指，10月30日將在特朗普彈劾案聽證會作證的白宮國家安全委員會俄羅斯事務顧問莫里森（Tim Morrison）即將離職。

CNN消息稱，特朗普政府高級官員在聲明中寫道：「為國家安全委員會服務逾一年，莫里森決意另謀高就——他已為此打算了很久。祝他安好。」莫里森的職位將由負責伊拉克和伊朗事務的副國務卿助理匹克（Anderew Peek）接任。

美國國家公共電台（NPR）新聞網消息稱，莫里森在彈劾過程中起到重要作用，正是他向國家安全委員會的法律學家講述，特朗普似乎曾要求調查政治對手、民主黨人拜登（Joe Biden）之子亨特（Hunter Biden）工作過的公司。

而温德曼（Alexander Vindman）作為核心證人之一，10月29日在國會山作證10小時，詳細講述特朗普如何處理外交事務。第二天回到崗位上，仍然是特朗普首席烏蘭克事務專家。

此前在10月22日，美國駐烏克蘭大使泰勒（Bill Taylor）赴國會出席了一場閉門聽證會，成為特朗普「通烏門」彈劾調查的重要節點。 CNN消息稱，獲得泰勒的開場白文件顯示，泰勒在接受聽證時放出一劑猛料，自己被告知，在烏克蘭公開宣布將展開有助於特朗普連任的拜登之子調查案之前，特朗普將不會向烏克蘭提供軍事援助。