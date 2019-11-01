英國大選起跑　約翰遜對未能如期脫歐感沮喪　郝爾彬打經濟民生牌

英國原定10月31日脫歐，不過如今卻是大選真正起跑的日子。首相約翰遜（Boris Johnson）表示，對未能如期脫歐感到沮喪，批評反對黨阻撓通過新的脫歐協議。工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）則打出經濟民生牌，揚言推翻腐敗的體制。

工黨黨魁郝爾彬於倫敦發表演說，主打經濟民生牌，批評政府由享有特權的精英分子和富豪操縱。（美聯社）

約翰遜表示，對未能於10月31日脫歐當然感到無比沮喪。他指，英國現有一份極好的協議，下議院表決通過但再次投票要求押後。他批評國會有太多人根本是反對脫歐，想要阻撓。約翰遜承諾，如果勝出大選，最遲將於1月帶領英國脫歐。

郝爾彬發表演說，形容今次大選是難得一遇的機會，推翻剝削工人的腐敗體制，建立關顧所有人、更公平的國家。他提出將鐵路、郵政和供水服務國有化，向銀行家徵收高稅率。工黨表明，如果勝出大選，將會與歐盟談判一份更好的脫歐協議，然後舉行公投讓人民決定脫歐或留歐。

根據益普索莫里（IpsosMORI）和輿觀調查公司（YouGov）的民意調查顯示，執政保守黨領先工黨大約15至17個百分點。不過有分析員認為，今次大選的結果難以預測，因為脫歐問題打破傳統政黨支持者的界線，對很多選民而言，脫歐派或留歐派的身份比起政黨聯繫更加重要。